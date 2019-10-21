強生希望破滅 英國會議長拒再度表決脫歐協議

2019-10-21 22:49 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



英國下議院議長伯考21日決定，21日不表決首相強生的脫歐協議草案，因為政府提議表決的內容與19日一樣，局勢環境也跟19日一樣，再次表決只會顯得「重複與混亂」。