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強生希望破滅 英國會議長拒再度表決脫歐協議

2019-10-21 22:49聯合報 編譯李京倫／即時報導

英國下議院議長伯考21日決定，21日不表決首相強生脫歐協議草案，因為政府提議表決的內容與19日一樣，局勢環境也跟19日一樣，再次表決只會顯得「重複與混亂」。

強生全力推動脫歐協議草案21日再度在下議院表決，希望一舉過關，以免國會接下來嚴審脫歐協議配套法案，夜長夢多。

英國首相強生。新華社
英國首相強生。新華社
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