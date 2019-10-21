外交情勢影響 首爾-大阪來回機票只要9美元
2019-10-21 22:42
經濟日報 編譯黃嘉洵
／綜合外電
受日本與南韓劍拔弩張的外交情勢影響，大阪—首爾來回機票價格最底只要1,000日圓（9.21美元）。
朝日新聞報導，自去年日韓雙邊關係變調以來，南韓廉價航空（LCCs）目睹赴日旅客暴減，且部分航線停飛。超低票價顯示，與其試圖透過機票謀取獲利，航空業者更專注於保有班機起降的時段。
通常大阪—首爾來回機票的最低價格為6,000至7,000日圓，但現在首爾航空只要價1,000日圓，易斯達航空（Eastar Jet）則是1,200日圓。福岡市—首爾來回機票也從5,000日元下滑至3,000日圓。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
東京旅行社AirPlus員工說：「福岡市往返首爾的機票顯著下降，這股趨勢正影響大阪和成田的票價。民眾傾向避開在年底假期前的11月出國旅遊，這可能進一步壓低價格，因此考慮去南韓的日本民眾不妨趁現在。」
根據日本國家旅遊局（JNTO），9月赴日的南韓旅客較去年同期減少58.1%至20萬人。
留言