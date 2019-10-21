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外交情勢影響 首爾-大阪來回機票只要9美元

2019-10-21 22:42經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

受日本與南韓劍拔弩張的外交情勢影響，大阪—首爾來回機票價格最底只要1,000日圓（9.21美元）。

朝日新聞報導，自去年日韓雙邊關係變調以來，南韓廉價航空（LCCs）目睹赴日旅客暴減，且部分航線停飛。超低票價顯示，與其試圖透過機票謀取獲利，航空業者更專注於保有班機起降的時段。

通常大阪—首爾來回機票的最低價格為6,000至7,000日圓，但現在首爾航空只要價1,000日圓，易斯達航空（Eastar Jet）則是1,200日圓。福岡市—首爾來回機票也從5,000日元下滑至3,000日圓。

東京旅行社AirPlus員工說：「福岡市往返首爾的機票顯著下降，這股趨勢正影響大阪和成田的票價。民眾傾向避開在年底假期前的11月出國旅遊，這可能進一步壓低價格，因此考慮去南韓的日本民眾不妨趁現在。」

根據日本國家旅遊局（JNTO），9月赴日的南韓旅客較去年同期減少58.1%至20萬人。

大阪—首爾來回機票價格最底只要1,000日圓（9.21美元）。圖德威航空／摘自T...
大阪—首爾來回機票價格最底只要1,000日圓（9.21美元）。圖德威航空／摘自Tway Air (tway 航空）粉絲頁
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