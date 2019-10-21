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泰版甄嬛傳？詩妮娜妃子上位不成 反被泰王撤頭銜

2019-10-21 22:37聯合報 編譯羅方妤／即時報導

英國BBC報導，泰國國王瓦吉拉隆功幾個月前才冊封王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi），但王室廿一日公告，詩妮娜因對國王不敬，遭國王下令剝奪她的王室頭銜。

官方公告表示，詩妮娜「野心勃勃，試圖提升自己的地位成為王后」，這種行為被認為不敬。

21日的王室公報刊登詩妮娜被剝奪頭銜的公告。公報表示，今年5月王后加冕典禮前，詩妮娜「用各種反抗和施壓行為阻撓」。國王賜給她王妃頭銜，但詩妮娜仍「反抗國王和王后」，並濫用職權假傳國王命令。

聲明指出，國王獲悉「詩妮娜既不感激被授予的頭銜，也沒有根據身分做出適當舉措」，因此下令剝奪詩妮娜所有王室頭銜、勳章、皇家衛隊位階和軍階。

1932年泰國實施君主立憲制以來，只有詩妮娜曾被冊封為王妃。

泰國王室官方網站在今年8月發布一張詩妮娜身穿短版上衣和戰鬥褲，駕駛戰機的照片，並宣布國王「已下令為詩妮娜撰寫王室傳記」。一名王室官員當時表示，因為瀏覽量太大，網站一度當機。

泰王瓦吉拉隆功今年5月冊封41歲的前空姐、侍衛隊副隊長蘇堤達為王后後，又在7月28日立詩妮娜為妃。如今，時隔不到3個月詩妮娜就被剝奪王妃頭銜。

泰國前王妃詩妮娜。（法新社）
泰國前王妃詩妮娜。（法新社）
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王室泰國泰王
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