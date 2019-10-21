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佐科威招兵買馬 邀Go-Jek執行長和最大勁敵入閣

2019-10-21 20:36經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

印尼總統佐科威積極組建新內閣，延攬了在野黨黨魁和青年創業家叫車龍頭Go-Jek創辦人入閣，凸顯在第二任期不分黨派、用人唯才與推動經濟改革的決心。

彭博資訊報導，曾兩度與佐科威競逐總統大位的在野黨黨魁普拉伯沃（Prabowo Subianto） 21日表示，已收到接掌國防部的邀請，而35歲的叫車平台Go-Jek共同創辦人馬卡林（Nadiem Makarim）也收到入閣邀請；據傳他最有可能入主數位經濟部或教育部。佐科威預定23日公布全體閣員名單，新內閣也將在當天宣誓就職 。

現年58歲的佐科威已於20日宣誓就職，展開第二個五年任期，誓言徹底翻修阻礙投資與創造就業的法律。他信誓旦旦表示，要在2045年以前使印尼的經濟規模從1兆躍增至7兆美元，並將人均所得提高至3.2億印尼盾（約2.3萬美元）。

佐科威21日在總統府會見可能入閣的知名人士包括，大印尼行動黨黨魁普拉伯沃、Go-Jek共同創辦人馬卡林、印尼工業部長艾爾朗加、印尼前憲法法院首席大法官馬福，以及擔任佐科威競選總部主席的知名商人索赫。其中馬卡林已經確定入閣。

佐科威說：「我想要指派的內閣各部長人選須是具創新與創造力的人才，工作勤奮且效率高，且不會拘泥於一成不變的例行事務。」

印尼總統佐科威積極組建內閣人事，向野黨主席和Go-Jek創辦人遞出橄欖枝。路透
印尼總統佐科威積極組建內閣人事，向野黨主席和Go-Jek創辦人遞出橄欖枝。路透
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印尼內閣
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