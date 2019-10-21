中途島戰後沈船77年！日軍航母找到了 研判是赤城號

2019-10-21 19:57 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／即時報導



日軍二戰航母赤城號殘骸。（美聯社） 分享 facebook

日本NHK報導，美國瓦肯控股公司（Vulcan Inc.）於一次搜索行動中，在太平洋海底發現二戰中途島戰役中被美軍擊沉的日軍二戰航空母艦赤城號。

瓦肯公司由微軟已故創辦人艾倫成立，艾倫希望找齊二次大戰期間，各個重要海戰沉没的軍艦最終模樣。

該公司的研究小組20日宣布，他們在1942年中途島戰役地點附近水面下5千公尺發現赤城號。研究船聲納拍到的影像顯示，這艘軍艦位於海床，長260公尺、寬30公尺。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

赤城號曾在1941年參與偷襲珍珠港行動。日軍在隔年的中途島海戰大敗，失去赤城、加賀、蒼龍、飛龍四艘航空母艦，是二次大戰的轉捩點。此役之後，美軍開始逐漸在太平洋取得戰略主動權。

目前瓦肯公司僅尋獲赤城和加賀號殘骸。

【中央社／中途島21日綜合外電報導】

繼尋獲二次大戰時沈沒的日本航空母艦加賀號殘骸後，美國瓦肯公司工作人員昨天再度於太平洋海底，發現一艘於二戰中途島戰役沉入海底的日本海軍航艦，研判應是赤城號。

瓦肯公司（Vulcan Inc.）海底作業主任克拉夫特（Rob Kraft）和華府海軍歷史暨遺產司令部（NavalHistory and Heritage Command）歷史學家湯普森（Frank Thompson），檢視昨天取得的高頻聲納影像後表示，由軍艦的大小和位置研判，應該是二戰時沈沒的日本航艦赤城號。

發現赤城號的位置在珍珠港西北方逾2090公里的太平洋海域，深度近5490公尺。

瓦肯公司是由去年過世的美國微軟公司共同創辦人艾倫（Paul Allen）共同創立。克拉夫特指出，工作人員進行搜尋沈沒戰艦的任務，始於艾倫向父親軍旅生涯致敬的願望，幾年來共已尋獲超過30艘沈艦。

研究人員使用裝配有聲納的自主水下載具（Autonomous Underwater Vehicle, AUV）尋找這艘軍艦。這具載具徹夜搜集資料，一艘軍艦的影像於昨天早上的首批讀數中浮現。

工作人員為了確認發現的是那一艘軍艦，再出動這具載具取得較高品質的影像。

克拉夫特表示：「我確信我們看到的是什麼，我們能夠由此影像導出的大小已有定論。除了赤城號，不可能是別的軍艦。」

湯普森也搭上瓦肯公司進行搜尋的研究船海燕號（Petrel），他表示：「我們讀到過這些戰役，我們知道發生什麼事。但當你看到這些海底殘骸，你某種程度上能感覺到戰爭的真正代價為何。」

工作人員上週才發現日本二戰沈沒航艦加賀號。加賀號的部份聲納影像顯示，這艘沉重航艦的艦首以高速撞上海底，碎片四散，留下一個撞擊坑，看似當地海洋曾發生爆炸。

加賀號俯衝約4.8公里沉到海底後，艦身前面埋入泥土及沉積物中。美軍炸彈擊中加賀號引發的大火將艦身燒成焦黑，但大部份仍在一起，部份砲管依然完整。

1942年6月的中途島戰役（Battle of Midway）中，有5艘日本及2艘美國軍艦沉入海底，在此之前僅尋獲加賀號。海燕號工作人員希望尋找及調查所有中途島戰役的失蹤軍艦。歷史學家認為，此役為美國二戰期間在太平洋的關鍵戰事。