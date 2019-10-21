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孟加拉掀宗教流血事件 起因網路暴力

2019-10-21 19:13台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

孟加拉國內的印度教徒及伊斯蘭教徒相處並不和諧。（photo by AusAID ...
孟加拉國內的印度教徒及伊斯蘭教徒相處並不和諧。（photo by AusAID via Flickr）
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孟加拉人民上街抗議，事件起因為駭客入侵印度教徒電腦張貼反伊斯蘭言論，使得印度教與伊斯蘭教的摩擦再起。總理哈西娜20日發聲呼籲人民冷靜。然而警方已朝示威遊行隊伍開槍，已有至少4位民眾身亡，孟加拉警方表示，開槍是因為民眾已失控。

起因網路留言

根據《半島電視台》報導，孟加拉的網路暴力已經成為嚴重的國家問題，孟國擁有近1億7千萬人口，其中約9成人民信仰伊斯蘭教，一切有關伊斯蘭教的反方言論極度容易被放大檢視。約有2萬名穆斯林日前於波拉縣的布爾漢丁聚集，要求當局處決1名信仰印度教的年輕男子，這名男子被指控於網路上散播褻瀆先知的言論。

隨著越來越激烈的示威遊行，警察指出開槍是為了自我防衛，因為示威者已開始朝警方丟擲石頭。孟加拉警官督察米亞受訪表示：「至少4位平民因此死亡及50人以上受傷。」隨後指出，已有大量的警察及守衛被派往該地區以協助維安。

「有許多流言蜚語在臉書上蔓延，試圖將孟加拉導入無政府狀態，他們是誰？動機是什麼？」總理哈西娜於20日發聲呼籲人民冷靜，並表示貼出褻瀆言論者為印度教徒，其電腦遭駭入後，有心人士將大量的仇恨言論以訊息傳送散播出去。

族群相處不和諧

據《德國之聲》報導，2016年已有先例，孟加拉國內的穆斯林群起圍攻各地的印度教寺廟，起因是臉書上印度教徒疑似嘲笑伊斯蘭聖地的發言。更有民眾留言表示：「這群野獸嘲笑我們的文化，我們必須要譴責他們，並且讓他們付出代價，把他們跟他們的驕傲都一同吊死吧！」

孟加拉警方表示已逮捕3名駭客疑犯，據信為此事件的幕後操控者，但身為多數族群的穆斯林卻大力撻伐信仰印度教的少數人民，種種事件也顯示出了孟加拉國內不同宗教信仰族群間的不和諧。

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