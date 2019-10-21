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資用伊朗駭客團隊犯案 俄國黑吃黑

2019-10-21 19:12台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

英美資安團隊發現，俄羅斯駭客藉由駭入伊朗駭客組織並用其來對外發動攻擊，藉此隱藏自...
英美資安團隊發現，俄羅斯駭客藉由駭入伊朗駭客組織並用其來對外發動攻擊，藉此隱藏自己的真實身分。（photo by Christians Colen via flickr, used under CC License）
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英美資安團隊發現，俄羅斯一組駭客Turla近來反駭伊朗駭客團隊APT34，並利用其身分在全球大肆進行網路攻擊。據了解，Turla過去18個月中，已經假借身分攻擊至少20個國家的不同組織。發現此事的團隊則表示，他們有信心能揪出真的幕後兇手，並呼籲各界加強資安防護。

根據《英國廣播公司》報導，英國國家網路安全中心NCSC日前調查一起2017年英國學術機構遭網路攻擊的事件，才會揭穿這起黑吃黑，盜用身分作案的事件。NCSC發現，真正的幕後黑手是俄羅斯黨Turla，他們盜用了伊朗APT34作為犯案工具媒介。

為了達到聲東擊西的目的，Turla首先駭入APT34，事成後再利用APT34開發的工具去對別的系統進行攻擊與資料蒐集。Turla在這段期間至少對超過35個國家（多為中東國家）發動攻擊，而且至少得手20次。NCSC指出，Turla的目的在於盜取機密。

《半島電視台》指出，儘管國際上時常指控俄羅斯與伊朗政府是這些駭客的幕後黑手，此次兩國政府仍都不予置評。NCSC表示，儘管這凸顯了相關單位找不到真正的幕後黑手，但他們目前還沒有發現任何俄羅斯作案，而栽贓給伊朗的重大案件。

而根據先前史諾登所洩漏的文件，英美等西方國家其實也有所謂的「第四方蒐集」，也就是利用國外網路攻擊來達到間諜行動等目的，NCSC則表示不會針對任何西方國家的任務進行評論。

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俄羅斯伊朗駭客
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