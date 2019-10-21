義大利極右派萬人集會 法西斯復辟？

2019-10-21 16:55 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



義大利極右派20日在羅馬進行萬人集會，言語和行徑不免令人聯想到二戰獨裁者墨索里尼。(Photo by Wikipedia) 分享 facebook

義大利極右派20日在羅馬進行萬人集會，以「義大利驕傲」為標語，痛批目前執政的左派政府，要求減稅和禁止移民。然而，義大利極右派集會不免令人聯想到二戰的獨裁者墨索里尼，於1922年10月27日他發動的遊行「向羅馬進軍」，標誌了法西斯權力的興起。

政府有史以來最左派

1922年的「向羅馬進軍」為國家法西斯黨發動的遊行，雖然人數僅約3萬，卻成功迫使義大利國王艾曼紐三世讓位，使墨索里尼成為第一位和平掌權的法西斯獨裁者。《德國之聲》指出， 20日在羅馬的極右派集會主辦單位宣稱有20萬人參加，不過根據警方統計僅約5萬人。

主辦人薩爾維尼曾任副總理和內政部長，要求重啟國會大選不成，憤而脫離目前的執政黨五星運動。83歲的前總理貝魯斯柯尼也現身表達支持，他自詡從政25年來都在對抗共產黨，更痛批目前的政府是有史以來最左派的。還有幾個極右派小黨也參與集會，包括義大利弟兄與法西斯政黨龐德之家。

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民主被執政黨掠奪？

《衛報》報導，遊行民眾倫納迪表示：「政府將自己賣給了歐洲。」要求政府減少稅收以及禁止移民。薩爾維尼更痛批「民主被執政黨掠奪」，15日曾稱中東的難民船帶來「性侵犯、毒販、小偷與恐怖份子」。

對於遊行是否可能失控，由於路線極端的龐德之家也參與遊行，薩爾維尼堅稱這個集會是和平的。

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