反地鐵加價抗爭激化 智利宵禁擴大實施

2019-10-21 13:36 德國之聲 德國之聲



地鐵漲價，智利企業大樓遭縱火，首都進入緊急狀態。 路透社 分享 facebook

(德國之聲中文網) 周日(10月20日)，智利的示威者在多個地方縱火，包括數十個地鐵站、一個紡織廠以及一些商店。當局連續第二晚實施宵禁，並宣布將緊急狀態擴大到其他地區。

當局報告稱，有兩人在美國零售商店沃爾瑪旗下商店的火災現場被燒死，第三人在送醫後宣告不治。

周日，幾乎所有大眾運輸都被癱瘓，首都聖地牙哥的七百萬人都受到影響。一名女性辛西亞告訴美聯社，她為了到藥局買尿布，徒步行走二十個街區，抵達時才发現藥局被燒毀了。她認為示威者有權反對濫權、加價、糟糕的教育體制或是不良的退休金機制，但是她反對示威者摧毀物品。

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從上周示威抗議爆发至今，已經有上百人在抗議示威中受傷，超過1,400人被逮捕。

擴大實施宵禁

因應更加激化的情勢，智利警方與軍隊使用催淚瓦斯與水炮車驅散民眾。

另外，根據全國防衛首長伊圖裡亞加爾坎波少將(Javier Iturriaga)的說法，當局以「讓人民保持冷靜，留在家裡」為由，再度實施宵禁。宵禁從晚上七點到隔日早上七點有效。

這次的宵禁比之前19日實施的宵禁提早三個小時，當時只有從晚上十點開始到隔日早上七點限制行動。

推特上流傳的影片顯示，警察搭乘私家車逮捕宵禁期間在街上游蕩的民眾。

總統眼中的民主

雖然在19日當天，智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）已經宣布凍結地鐵加價的政策，但是示威抗議卻仍然持續。總統說，接下來他會采取措施緩和貧富差距的問題。

皮涅拉周六宣布首都進入緊急狀態，而周日該命令已經決定擴大到另外四個地區。周日，智利總統在緊急會議中，捍衛他周六宣布緊急狀態、並出動軍隊的決定。他說: 「民主不只有權利，他也有義務要利用民主所提供的合法機制來捍衛自身，並且用法治去打擊想要摧毀它的人。」

皮涅拉說他理解示威者有理由進行抗爭，但是「沒有人有權利用暴力違法的方式，破壞與點燃聖地牙哥超過78個地鐵站。」

根據智利國防部，當局出動9,400名軍人加入維安。

許多民眾在推特上傳的影片，都包含有警察使用槍支射擊示威者的畫面，或是軍人包圍傷者的畫面。

加價引爆民怨

上周一，智利當局宣布將地鐵票價從1.12美元提高到1.16美元，相當於提高0.02歐元，因此在智利這個貧富差距懸殊的國家點燃民眾的怒火。一開始只是一群學生主導的抗議，在一個禮拜之間演變成暴力激進示威。示威者在地鐵站與商店縱火、焚燒汽車，並破壞交通號志。

羅法/楊威廉 (美聯社、法新社、德新社)

【 本文章由德國之聲授權提供】