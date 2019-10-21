與兄長威廉不和？哈利王子認了

2019-10-21 13:57 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 季晶晶 ／綜合報導



英國哈利王子受訪時首度承認和兄長威廉王子之間的緊張關係。圖為哈利與梅根（左二、左一）和威廉與凱特（右二、右一）去年在白金漢宮陽台上觀禮。 路透 分享 facebook

英國的哈利王子首度承認和兄長威廉王子之間的緊張關係，他說他們走在「不同的道路」上。

他最近造訪非洲時接受ITV的訪問做出上述表示，被剪輯成紀錄片的一部分，於周日（20日）播出。

他當時被問：「媒體有很多你和哥哥不和的報導，其中有多少是真的？」

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哈利回答：「這個角色有一部分，這份工作有一部分，以及這個家庭，承受巨大壓力，無疑會發生一些事。但我們是兄弟，永遠會是兄弟。我們此刻當然走在不同的道路上，但我永遠會挺他，如同我知道他永遠會挺我。我們見面次數不如以往，因為我們很忙。但我愛他至深，你知道大部分的事很可能----就是，大部分的事是無中生有。身為兄弟，日子有時候很順，有時候並不。」

小報一直傳言兩兄弟不和，也更常提及兩人的妻子梅根王妃和凱特王妃不對盤。

傳聞的不和被指為哈利和梅根5月搬出肯辛頓宮的原因之一。

但CNN消息來源說，其實是因為哈利想要更多獨立性，威廉也需要自己的團隊以備王位更迭，他們的父親即位。

在2018年2月一場王室基金會的活動上，哈利和威廉曾說過，如果有任何不和之事，那是兄弟之間而非妯娌之間的問題。

ITV紀錄片也有一段梅根受訪畫面，讓外人難得能瞥見她的私生活，她承認竭力設法適應在鎂光燈下一個新手媽媽的角色。

她說：「任何女人，懷孕時特別脆弱，所以很有挑戰性。然後，你有了個新生兒，你懂的。尤其是對女人，事情真的很多。在這之外還要嘗試做好新手媽媽或新婦。」

被問到這對她心理和身體健康的影響時，梅根略為情緒激動。

她表示：「謝謝你這樣問。沒有很多人問我好不好，但私底下確實有難受的時候。」記者問梅根，這是否意味她並不好，「真的」曾經掙扎過，她回答「是」。