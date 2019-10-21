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杜魯多陷苦戰 加國執政黨恐丟國會多數

2019-10-21 13:16世界日報 編譯中心／綜合20日電

杜魯多陷苦戰，加國執政黨恐丟國會多數。 美聯社
杜魯多陷苦戰，加國執政黨恐丟國會多數。 美聯社
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加拿大大選21日投票，這次選舉是加拿大近代最激烈的一次，從頭纏鬥到尾，最新民調顯示，總理杜魯多的自由黨與在野黨保守黨的得票率旗鼓相當，但自由黨將獲得較多席次，但可能無法過半，將組少數政府。

最新民調顯示，自由黨以31.8%稍領先取得31.4%的保守黨，站在第三位是立場較為左傾、支持率18.1%的新民主黨。其他3個政黨的支持率，依次序為綠黨8%、魁北克人政團6.9%和加拿大人民黨2.7%。根據加拿大廣播公司（CBC）推測，自由黨有15%贏得過半議席，但有51%機率是只獲得最多議席，卻失去原有國會多數優勢。

從過往歷史來看，加拿大極罕有組成聯合政府，反而曾多次出現少數政府。文匯報報導，對於加拿大可能出現聯合政府，杜魯多試圖規避這個問題，表明他只會爭取建立一個進步政府，力克保守黨。保守黨領袖熙爾強調，他完全沒有組成聯合政府的意念，並且相信加拿大不能承受一個由多個進步黨組成的聯合政府。新民主黨領袖駔勉誠是最早提出組織聯合政府的建議，表態同意與自由黨組成聯合政府抗衡保守黨。魁北克人政團、綠黨和加拿大人民黨均無意與其他政黨合組政府。

杜魯多拉票 一天走訪6地

杜魯多領導的自由黨即使未能在大選中贏得過半議席，但作為現在的執政黨，自由黨有優先機會爭取與其他政黨組織聯合政府。保守黨必須在自由黨無法或放棄組織聯合政府後，才能嘗試組織聯合政府。自由黨的路線與新民主黨較接近，新民主黨可能成為造王者。

假如各個政黨無法組成聯合或少數政府，加拿大可能被迫在短期內進行另一次聯邦選舉，這當然不是加拿大人所樂見的勞民傷財困境。

加拿大大選進入最後倒數階段，爭取連任的杜魯多19日馬不停蹄走訪加國人口最多的安大略省以及亞伯達省等六個地方爭取支持。保守黨批評杜魯多政府只會加稅，亦無法團結國民，指出加拿大在杜魯多管治下，各地區互相鬥爭，未能帶領國家團結。

加拿大保守黨民主黨
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