若英國會本周未通過協議 傳歐盟將脫歐延到明年2月

2019-10-21 12:34 聯合報 編譯 聯合報 編譯 馮克芸 ／即時報導



倫敦標準晚報報導，泰晤士報引述外交消息人士的訊息指出，如果英國首相強生未能讓國會在本周通過他與歐盟談妥的脫歐協議，歐盟將再度展延脫歐期限，延到明年2月。

泰晤士報說，這表示如果英國國會在本周通過強生的協議，英國仍可在目前的期限，也就是10月31日脫歐。