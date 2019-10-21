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又有新威脅！強生脫歐協議今再闖關 面臨工黨游擊戰

2019-10-21 12:02聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

英國首相強生誓言21日（周一）將他與歐盟達成的脫歐協議交付國會表決，但現在又面臨全新威脅，最大在野黨工黨計畫提出二次公投和英國部分留在歐盟關稅同盟的修正案，後者獲得北愛民主統一黨支持，以迫使強生放棄他的脫歐協議。

工黨影子內閣脫歐大臣施凱爾（Keir Starmer）表示，工黨準備與強生前友黨、北愛民主統一黨對話，以利推動更好的協議。

此一消息使有新的國會聯盟誕生的可能性增加，迫使強生政府選擇軟脫歐，或對是否要離開歐盟進行二次公投。

唐寧街十號拒絕接受軟脫歐，也就是讓英國部分留在歐盟關稅同盟的修正案，稱與歐盟達成的協議就是英國唯一選擇，其他破壞性的修正案會損害英國與歐盟成員國的利益。

強生計畫在本周跑完英國脫歐立法的所有階段，並且趕在歐盟領袖可能於下周再次召開峰會前完成。

然而，反對黨工黨和部分保守黨議員可能會在22日的表決中阻撓強生的計畫，他們認為有足夠跨黨派議員支持英國部分留在歐盟關稅同盟的修正案，以及在延長脫歐過渡期方面應給予國會發言權。

強生將在21日就新版脫歐協議進行有意義的投票表決，並嘗試贏得國會多數支持。這將是國會議員在審查執行脫歐的「脫歐協議法案」（Withdraw Agreement Bill），並在法案附加可能困擾強生政府的修正案之前，有機會表達對強生脫歐協議的支持。

外界認為強生有機會能爭取到通過協議所需的票數，目前已得到約八名工黨議員、少數獨立黨議員及多數被開除保守黨籍的議員支持。

但工黨消息人士稱，他們估計下議院議長貝爾考（John Bercow）將阻止強生21日對新版協議進行另一次「有意義的表決」，因為強生19日才闖關國會失敗，貝爾考可能裁定同一會期兩度排入相同法案有違議事程序。

英國首相強生誓言21日（周一）將他與歐盟達成的脫歐協議交付下議院表決。圖為強生1...
英國首相強生誓言21日（周一）將他與歐盟達成的脫歐協議交付下議院表決。圖為強生19日在下議院發言。美聯社
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