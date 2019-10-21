又有新威脅！強生脫歐協議今再闖關 面臨工黨游擊戰

2019-10-21 12:02 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



英國首相強生誓言21日（周一）將他與歐盟達成的脫歐協議交付國會表決，但現在又面臨全新威脅，最大在野黨工黨計畫提出二次公投和英國部分留在歐盟關稅同盟的修正案，後者獲得北愛民主統一黨支持，以迫使強生放棄他的脫歐協議。

工黨影子內閣脫歐大臣施凱爾（Keir Starmer）表示，工黨準備與強生前友黨、北愛民主統一黨對話，以利推動更好的協議。

此一消息使有新的國會聯盟誕生的可能性增加，迫使強生政府選擇軟脫歐，或對是否要離開歐盟進行二次公投。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

唐寧街十號拒絕接受軟脫歐，也就是讓英國部分留在歐盟關稅同盟的修正案，稱與歐盟達成的協議就是英國唯一選擇，其他破壞性的修正案會損害英國與歐盟成員國的利益。

強生計畫在本周跑完英國脫歐立法的所有階段，並且趕在歐盟領袖可能於下周再次召開峰會前完成。

然而，反對黨工黨和部分保守黨議員可能會在22日的表決中阻撓強生的計畫，他們認為有足夠跨黨派議員支持英國部分留在歐盟關稅同盟的修正案，以及在延長脫歐過渡期方面應給予國會發言權。

強生將在21日就新版脫歐協議進行有意義的投票表決，並嘗試贏得國會多數支持。這將是國會議員在審查執行脫歐的「脫歐協議法案」（Withdraw Agreement Bill），並在法案附加可能困擾強生政府的修正案之前，有機會表達對強生脫歐協議的支持。

外界認為強生有機會能爭取到通過協議所需的票數，目前已得到約八名工黨議員、少數獨立黨議員及多數被開除保守黨籍的議員支持。