加拿大大選今投票！多虧對手犯錯 總理杜魯多可望連任

2019-10-21 11:19 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



加拿大總理杜魯多這次選得很辛苦，醜聞接二連三，影響所及，他領導的自由黨和主要對手保守黨在為期六周的正式競選期間，自始至終都在纏鬥，誰也沒法拉開和對方的差距。今天（21日）即將投票，杜魯多在最後關頭，趁保守黨犯錯爆出負面新聞，全力發動猛攻。根據民調，他領導的自由黨仍被看好能搶下最多席位，只是不足以組成多數黨政府，須仰賴小黨支持。

根據加拿大廣播公司（CBC）的「民意追蹤」（Poll Tracker），自由黨和保守黨的得票率分別為31.8%和32%，相差不多，但在席次上，自由黨可望奪得136席，保守黨124席，魁人政團40席，新民主黨36席。自由黨有12%的機會成為多數黨，48%的機會贏得最多席次但非多數黨。

《環球郵報》報導，保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）的團隊雇用了一家公司，「嘗試摧毀」加拿大人民黨（PPC）的競選活動，因為PPC可能分走保守黨票源。PPC威脅要採取法律行動，提告保守黨玩「骯髒政治」。

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謝爾可能勝選的說法迅速退燒，讓杜魯多陣營看到希望。在杜魯多飛機上的兩名資深幕僚甚至說，可能在338席眾院贏得過半數的170席。但如果民調正確的話，此事不可能發生。

自由黨內部預測，目前擁有的七席多數優勢，將因魁北克和東西兩岸省分丟掉的席次而流失。保守黨栽跟斗後，差距能否彌補回來還不得而知。

自由黨的氣氛明顯變得較樂觀，比9月18日杜魯多在2001年《一千零一夜》化妝派對上塗黑臉的照片被爆料時好很多。隔天又有他在1990年代更多涉嫌歧視的照片被挖出來。杜魯多只能不斷道歉，選戰表現乏善可陳。

上周四晚間在蒙特婁時情況已有不同，兩位議員和杜魯多的妻子蘇菲先激起台下觀眾的熱情，杜魯多上台後自由發揮，沒再看讀稿機。