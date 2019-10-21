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這次票數有把握 強生準備將脫歐協議再次提交國會表決

2019-10-21 09:50經濟日報 編譯劉忠勇／即時報導

英國首相強生本周將再一次把他的英國脫歐協議提交國會進行關鍵表決，英國國會在周末迫使他向歐盟要求再次延後英國脫歐期限。

金融時報報導，強森已漸有把握能爭取到320席國會議員所需票數。華爾街日報則報導，強生將設法最快在周一爭取到通過協議通過所需的票數，嘗試快速完成立法審查的最後階段，以便及時趕上10月31日脫歐最後期限，如此就不需要延期脫歐。

還有一個問題是，脫歐計畫能否在不更動的情況下獲得通過。複雜的議會程序也可能阻礙強生試圖在周一讓國會就協議投票的努力。

國會周末並未就強生向歐盟爭取到的脫歐協議進行表決，而是批准一項動議，要求只有在所有相關立法都經過適當審查後，才進行決定性的投票，這一過程可能需要幾天、幾周甚至幾個月的時間。

此動議過關，也觸發了一項法律，此法律要求強生請求將英國的歐盟成員國身份延長三個月，至明年1月31日，以避免英國在沒有法律框架保障平穩脫歐的情況下而在10月底貿然脫歐的風險。

歐盟外交官員周一結束15分鐘的會議後表示，歐盟不急著對強生表面所提延期脫歐的要求做決定，一位官員告訴路透：「我們期待到本周末情況能進一步明朗，希望屆時也能看到倫敦方面進展如何。」

上萬民眾上周末走上倫敦街頭抗議，要求將脫歐協議交付公投。歐新社
上萬民眾上周末走上倫敦街頭抗議，要求將脫歐協議交付公投。歐新社
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脫歐強生英國
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