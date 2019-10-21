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評比出爐 看看哪國退休養老金制度最好？

2019-10-21 08:54經濟日報 編譯黃淑玲／即時報導

評估全球退休保障計劃的墨爾本美世全球養老金指數（Melbourne Mercer Global Pension Index）今天公布2019年排行榜，前兩名頒給荷蘭和丹麥，澳洲第三，其他進入前十名的國家分別是：芬蘭、瑞典、挪威、新加坡、紐西蘭、加拿大以及智利。台灣目前還沒有被納入這個評比指數。

墨爾本美世全球養老金指數今年調查37個國家，占了全球三分之二人口，使用40個指標來評定一國的養老金系統是否為引導退休人口改善財務狀況、是否得以永續發展、民眾是否有信心受到信賴等等。

根據聯合國的資料，全球五分之一（20%）的人口將會在2070年處於退休年齡；今年這個數字是9%。

荷蘭今年蟬聯冠軍，該國退休人士以職業生涯的平均收入為基礎享有被評為最佳的養老金制度。英國排第14，美國第16，該指數表示，如果這兩國能夠提高低收入退休金請領者的最低給付，分數可望上升。

日本排名十分落後，在被評比的37國中名列後段班的第31名，評級為D等級，此等級表示一國的養老金制度有著重大缺失。墨爾本美世全球養老金指數建議日本在平均壽命繼續加長的情勢下，宜提高請領國家養老金的年齡。

泰國在評比的國家中是最後一名，評比報告指出，泰國需要建立強制退休儲蓄下限，增加對最貧困者的支持協助。

本月16日在西班牙馬德里上街要求政府提高養老金的退休人士。 歐新社
本月16日在西班牙馬德里上街要求政府提高養老金的退休人士。 歐新社
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全球最佳退休年金體制排名一覽 圖／擷自彭博
全球最佳退休年金體制排名一覽 圖／擷自彭博
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養老金墨爾本荷蘭
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