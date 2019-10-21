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加泰羅尼亞抗議運動 是如何借鑑香港經驗的？

2019-10-21 08:38德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）在本周一，西班牙最高法院判處九名加泰羅尼亞分離運動領袖9至13年的有期徒刑，隨後該地區就抗議示威不斷。據法新社報道，俄羅斯開发的通訊軟件Telegram的24萬名用戶都收到了呼籲示威的短信，加泰羅尼亞分離主義者號召人們到地區首府巴塞羅那抗議。

一個新成立的秘密分離組織名為"民主海嘯"（Democratic Tsunami）在這條短信中表示，抗議行動的目標是讓機場"陷入癱瘓"--這與之前香港示威者的所謂"機場交通壓力測試"行動如出一轍。而且使用這個通訊軟件，用戶還可以下載一個當天下午航班的登機牌，這樣就可以通過安檢，進入機場。

雖然最終進入機場航站樓的示威者為數不多，但是差不多有1萬人聚集在機場外，阻止航空公司的工作人員進入機場，迫使機場不得不取消了100多個航班。

除此之外，"民主海嘯"在发出的一條短信最後還使用了#BeWater這個關鍵字--這正是香港示威運動的主要策略之一，意思是像水一樣靈活，快速，而且不可預知。這句話最早出自華裔功夫明星李小龍。

加泰羅尼亞地方警察局的一名发言人也曾表示，示威者"有時候"會使用鐳射筆去對付警察，這也是香港抗議活動中常見的工具。

"現在民眾必須要走上街頭，所有的反抗始於那裡，看看香港"，62歲的桑托斯在周三參加巴塞羅那抗議時對法新社記者說。

加泰羅尼亞地方報紙的專欄作家巴貝塔（Jordi Barbeta）則在上個月的一篇專欄評論中寫道："如何吸引國際輿論去關注一個地方性的沖突，香港給出了範例。"

一個加泰羅尼亞獨立運動組織"為共和國野餐"（Picnic for the Republic）的一位成員匿名表示，使用Telegram軟件來進行動員集結的想法，是"直接"模仿自香港示威者。

今年9月，加泰羅尼亞最大的草根分離組織"加泰羅尼亞國民會議"（ANC）還邀請成員參加了一個會議，討論主題是"如何在非暴力抗爭運動中使用新科技：香港的範例"。

支持民主運動的香港歌手何韻詩，還有現居柏林的中國藝術家艾未未都曾在社交平台上對加泰羅尼亞抗議者表示聲援。

雨涵/文木（法新社）

本文章由德國之聲授權提供】

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