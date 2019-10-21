英鎊下挫 英國料無法如期脫歐但無協議脫歐風險降低

2019-10-21 08:14 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／即時報導



英鎊下挫，英國政府周末未能依照承諾推動決定性的脫歐表決。

由於市場推測英國首相強生會贏得國會對脫歐協議的支持，英鎊原本連續四天上漲。不過，策略師認為，英鎊的下挫可能是一時的。

多倫多道明銀行歐洲外匯策略主管Ned Rumpeltin表示：「投資人將不得不在進一步延後的失望情緒與最終通過的可能性不斷上升之間調節，」「意外無協議脫歐的尾部風險也下降了。」

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儘管對強生新脫歐協議的裁決被延後，但分析師仍然看漲英鎊。不過，國會議員支持前保守黨大臣Oliver Letwin提出的修正案，要求下議院先通過所有必要的英國脫歐立法，然後再對脫歐協議進行正式表決。這意味著按照法律規定，首相需要向歐盟要求再次延期。