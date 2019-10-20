全球培根價格起飛 都要怪豬瘟肆虐的這國
2019-10-20 23:25
經濟日報 編譯洪啟原
／綜合外電
全球培根價格持續上漲要怪非洲豬瘟肆虐中國大陸。
致命非洲豬瘟奪走中國幾億頭豬的生命，帶動了全球豬肉及培根價格上漲，包括紐西和加拿大。歐洲豬肉及仔豬的價格去年已分別上漲31%和56%。
根據聯合國糧農組織（FAO）的豬肉價格指數，今年迄今的豬肉價格比前一年大漲21%，增幅可能是15年來最大，僅次於2004年的34%；當時正爆發狂犬病和禽流感，促使消費者消耗更多豬肉。
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荷蘭合作銀行（Rabobank）全球動物蛋白策略師雪拉爾德說，「無論你目前身在全球哪個地方都不重要，因為全球豬肉價格已上漲」。他認為須聚焦於中國大陸市場，首先是因當地市場規模龐大，其次是因大陸是首先遭到非洲豬瘟侵襲的地方。
雪拉爾德表預估，豬肉價格將維持在高點，至少到明年1月25日農曆新年前的三個月會是如此，主因是中國大陸 、越南及其他國家過農曆春節，預期豬肉消耗量屆時將達到高峰。他認為，零售業者將「別無選擇」，至少會將部分的額外成本轉嫁到消費者身上。
美國農業部預估，中國大陸到明年底的豬隻數量將減少至2.75億頭，比2018年初爆發豬瘟前銳減近40%，可能拖累全球明年的豬肉產量下滑10%。
中國大陸境內的供應減少勢必推升消費者對外國豬肉的需求，導致豬肉價格與進口量紛紛刷新歷史紀錄。但農業部也說，即使中國大陸過去兩年的人均豬肉消耗量下滑32%，消費者仍會對豬肉價格上揚感到吃不消。
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