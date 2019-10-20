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日皇德仁將登基 弟弟文仁質疑典禮違反政教分離

2019-10-20 22:48聯合報 編譯李京倫／即時報導

日皇德仁登基儀式「即位禮正殿之儀」定22日舉行，下月還將舉行一位日皇任內僅一次的「大嘗祭」，日皇將以新收割的穀物祭祀祖先與天神，部分人士批評，這兩項都是宗教儀式，以公帑支應違反憲法政教分離的原則，就連德仁的弟弟文仁親王也曾質疑這一點。

日本新教教會之一「聯合基督教會」今年稍早發表聲明說，「大嘗祭只不過是日本神道教的典禮」，政府為此編列預算「違反政教分離的原則，並侵害信仰自由」。

從去年起，共有300個原告向日本法院提起訴訟，反對這兩項儀式花用公帑，原告從佛教僧侶到大學教授都有，其中一名原告說，兩項活動的規模和支出龐大，而且媒體相當關注，會對社會造成重大影響，「政府撥款給這些宗教活動，意味日皇是日本宗教與文化的象徵，政府正在推廣國教」。

法新社報導，這些批評聲浪的背後，有一個出人意料的支持者：德仁的弟弟文仁親王。去年11月文仁還未成為皇儲時，曾公開質疑這些典禮使用公帑是否合適，他說，尤其大嘗祭「在相當程度上是宗教活動」。

1989年日皇裕仁過世、明仁登基時，也有人向法院提告，主張相關儀式不應用公款支應，不過最高法院最終認定，儀式屬「社會傳統」而非宗教活動。

目前相關訟案的勝訴機會並不大，有的庭審更被排在大嘗祭過後才舉行。日本皇室在民間的支持度很高，因此這些訟案在日本社會並未引起多大回響。

文仁親王曾公開質疑，日皇即位相關典禮使用公帑是否合適。（美聯社）
文仁親王曾公開質疑，日皇即位相關典禮使用公帑是否合適。（美聯社）
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德仁日本皇室佛教
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