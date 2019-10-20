日皇德仁將登基 三大重點一次看

2019-10-20 22:35 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



日皇德仁登基典禮「即位禮正殿之儀」定22日在皇居正殿「松之間」舉行，下午1點（台灣時間中午12點）開始，預定舉行半小時，來自170多國的2000多位政要將到場觀禮。

德仁將登上「高御座」，向海內外宣示即位，皇后雅子屆時也將登上一旁的「御帳台」。高御座是日皇即位時使用的寶座，現存的高御座是配合1915年日皇嘉仁（年號大正）即位時製作，高度約6.5公尺、重量約8噸，完全不用釘子。御帳台比高御座略小，高度約5.5公尺。

高御座左右有平台，將放置歷代日皇相傳的劍與璽、公務使用的御璽及國璽。日皇代代相傳的神器有三，分別是八咫鏡、草薙劍及八戶瓊勾玉（曲玉），被稱為鏡、劍、璽。

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日本首相安倍晉三將宣讀「壽詞」表達祝賀，接著德仁將發表「即位致辭」，最後安倍將帶領在場來賓向德仁三呼萬歲，登基典禮就此結束。

將出席觀禮的貴賓包括英國查理王子、美國運輸部長趙小蘭、中國大陸國家副主席王岐山、南韓總理李洛淵、烏克蘭總統澤倫斯基、巴西總統波索納洛、緬甸領袖翁山蘇姬等。

祝賀宴「饗宴之儀」定22日晚間7點20分舉行，主會場是皇居最寬敞的房間豐明殿，外國政要與日本行政、立法、司法三權首長都將出席。

23日下午，德仁夫婦將舉辦茶會招待外國王室成員，當晚安倍夫婦將在東京新大谷飯店舉辦官方晚餐會，招待外國領袖與代表。

日本政府為了配合日皇登基，將恩赦55萬名觸犯輕罪且已繳納罰款者，這些人被限制的法律權利將恢復。在日本，被定罪且處以罰款者，五年內不得考領醫師與護理師執照。

由於颱風哈吉貝重創日本，災情慘重，原訂22日下午舉行的即位遊行「祝賀御列之儀」，延後到11月10日下午三點舉行。

日本政府為今年一整年的退位即位相關儀式，編列161億日圓（約台幣45億元）的預算。