親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

老翁資源回收鋸鐵管被炸死 懷疑鋸到軍方火箭未爆彈

亞錦賽／中華5：4勝日本 相隔18年奪第五冠

脫歐在即強生再遭挫敗 英媒分析未來幾天7大可能發展

2019-10-20 22:19聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

英國距離月底脫歐期限倒數11天，首相強生19日在國會再遭挫敗，並被迫致函歐盟請求展延脫歐期限，而由於強生政府與英國國會仍在激烈鬥法，沒人能確定英國脫歐之最終情況，而以下是BBC整理出的七大可能發展方向。

首先，強生政府打算在11日就新版脫歐協議舉行有意義的投票表決，但目前不清楚議長伯考是否會允許，不然就是推動立法來在本周內落實脫歐協議，但這也消除上述投票的必要性。

其次，歐盟在收到英國延期請求後，將會同歐盟廿七國領導人商議，若拒讓英國延期，英國國會則須在10月31日前批准脫歐協議及通過相關立法。

目前情況仍是英國在格林威治標準時間10月31日晚上11點（台灣時間11月1日早上7點）離開歐盟，但英國國會若在月底前批准了協議，卻未通過相關立法，英國將無協議脫歐，這代表英國將立即退出簡化貿易程序的關稅同盟以及單一市場。

第三個可能發展方向則是，一旦英國無法在月底如期脫歐，外界認為強生政府將要求下議院支持在10月31日之後提前舉行大選，但這需要有三分之二下議院議員通過提早大選的動議，但他們迄今還未準備好同意提前大選。

此外，強生政府也可選擇通過一項簡短、規定提前大選日期的新法律，如此只需獲得下議院簡單多數支持，而第五種可能發展則會相當戲劇化，也就是強生自提不信任投票，但一般來說，不信任動議都是由反對派提出。

若下議院通過不信任動議，那麼將有14天時間看看現任或新政府能否取得過半數議員支持，贏得信任投票，最終若仍無法獲過半議員支持，國會將被解散，提早舉行大選。

而舉行二次脫歐公投也是可能發展方向，但倫敦大學學院憲法小組的專家指出，公投至少需要花費22周的時間來籌備。

至於最後一個可能發展方向則是撤銷啟動里斯本條約第五十條來取消脫歐，但強生政府不太可能這麼做，除非換人或換黨當政。

英國距離月底脫歐期限只剩下11天。美聯社
英國距離月底脫歐期限只剩下11天。美聯社
分享

英國脫歐強生
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

英國無協議脫歐大臣戈夫：將在10月31日前脫歐

2019-10-20 20:18

英國脫歐殺出程咬金 強生寄信出奇招

2019-10-20 20:58

讀賣：日相安倍可能23日會見大陸國家副主席王岐山

2019-10-20 14:07

影／新出土3000年墓群「開棺」 古埃及木乃伊完好現身

2019-10-20 13:50

佐科威連任就職印尼總統 料組「超級肥胖」執政聯盟

2019-10-20 20:51

國外政要齊聚賀日皇即位 日警最高規格維安

2019-10-20 18:52

英相強生脫歐協議國會卡關 工黨將推動修法

2019-10-20 18:50

九段線爭議擴大 繼越南後大馬禁播「長毛雪寶」

2019-10-20 21:48

印尼總統佐科威展開第2任期 執政面臨重大考驗

2019-10-20 18:47

莫三比克大選舞弊？ 選後內戰恐再起

2019-10-20 18:32

巴國抗恐怖組織有功 黑名單除名

2019-10-20 18:30

日皇即位禮高御座亮相 22日後將公開展示

2019-10-20 17:31

「壞壞萌雪怪」不剪南海「九段線」畫面 大馬不播了

2019-10-20 16:35

強生下一步？ 金融時報預測：月底無協議脫歐渺茫

2019-10-20 16:31

反脫歐數萬群眾上街頭 要求二次公投

2019-10-20 16:31

英國賭盤 59%押月底仍不能脫歐

2019-10-20 16:31

陷困境 不守遊戲規則的強生踢到鐵板

2019-10-20 16:31

10月31日關鍵 英國脫歐前景難測

2019-10-20 16:31

黎巴嫩財政吃緊 撙節措施惹眾怒

2019-10-20 14:12

訴求二次公投！ 英留歐派上街抗議

2019-10-20 14:11

北馬總理氣到想辭 入歐盟遭法阻攔

2019-10-20 14:09

難民溺斃案大白 澳洲逮人口走私嫌犯

2019-10-20 14:08

颱風哈吉貝重創 日本國中生拍下民宅落水瞬間

2019-10-20 13:55

曾譯西游記、兩娶華妻 馬悅然讀「莊子」止痛

2019-10-20 13:54

英最高法院院長海爾女爵 變身童書女主角

2019-10-20 13:42

明年G7峰會 川普不辦在自家度假村了

2019-10-20 13:42

脫歐協議投票 百萬留歐派再走上倫敦街頭

2019-10-20 13:42

致函歐盟要求延後脫歐 英相強生：議會寫的，不是我

2019-10-20 13:42

是否同意脫歐延期？歐盟想拖到強生版協議表決後再說

2019-10-20 12:33

加拿大選戰倒數 杜魯道選情告急火力全開轟對手

2019-10-20 12:24

薩德系統爭端5年後 韓中重啟國防戰略對話

2019-10-20 12:23

西班牙政府拒談判 加泰隆尼亞獨派抗爭進入第6天

2019-10-20 11:37

英國國會硬逼「脫歐延遲」，強生發給歐盟的不甘願三封信

2019-10-20 10:58

英國再提延後脫歐 專家：歐盟不大可能否決

2019-10-20 10:07

強生連發3信 要求延後脫歐的致歐盟函未署名且是影本！

2019-10-20 10:03

英國脫歐延後 法國：對誰都沒好處

2019-10-20 07:17

星期人物／加泰隆尼亞獨派「戰神」 璜克拉斯謎樣性格

2019-10-20 00:56

加國大選 總理杜魯多坦承可能變天

2019-10-20 00:50

英國會延後表決 首相強生脫歐計畫再重挫

2019-10-20 00:46
看更多

熱門文章

出大絕！印度大學防作弊 要求學生頭戴紙箱應試

2019-10-20 10:05

主人心臟病發險死 鬥牛犬用一招 把她從死神手中救回

2019-10-20 10:55

影／新出土3000年墓群「開棺」 古埃及木乃伊完好現身

2019-10-20 13:50

袋狼滅絕83年重出江湖？澳政府：3年8起目擊報告

2019-10-20 08:34

英脫協議表決峰迴路轉 外匯交易員周日上班備戰

2019-10-19 22:41

英國會延後表決 首相強生脫歐計畫再重挫

2019-10-20 00:46

祖克柏批富人稅 若開徵第一年就要繳1700億

2019-10-20 18:04

陸職業乞丐現澳洲墨爾本街頭 警斥：利用市民善心行騙

2019-10-19 23:14

八大行業求財拜豬八戒… 猜猜全球時尚產業拜誰？

2019-10-20 09:00

加國大選 總理杜魯多坦承可能變天

2019-10-20 00:50

廢棄衣物暴增 環保新危機

2019-10-20 00:13

加拿大73歲婆婆健身兩年減60磅 鼓勵女生不要小看自己的能力

2019-10-20 12:21

CIA密探見線人 星巴克幫忙約！

2019-10-20 14:25

起死回生？華為：美企對華為轉讓5G感興趣已初步商談

2019-10-20 10:06

英國脫歐殺出程咬金 強生寄信出奇招

2019-10-20 20:58

改地點了！川普：明年G7峰會不辦在自家度假村

2019-10-20 10:34

川普：APEC期間 美中將簽貿易協議

2019-10-20 00:19

強生連發3信 要求延後脫歐的致歐盟函未署名且是影本！

2019-10-20 10:03

日皇即位禮高御座亮相 22日後將公開展示

2019-10-20 17:31

影／高中生帶槍到校尋短 教練一招打消他輕生念頭

2019-10-20 18:13

經濟成長疑慮拖累...費半下挫 台積ADR跌近1%

2019-10-20 00:08

是否同意脫歐延期？歐盟想拖到強生版協議表決後再說

2019-10-20 12:33

星期人物／加泰隆尼亞獨派「戰神」 璜克拉斯謎樣性格

2019-10-20 00:56

英國脫歐延後 法國：對誰都沒好處

2019-10-20 07:17

19小時紐約直飛雪梨 世界最長航班挑戰人體極限

2019-10-20 14:41

「壞壞萌雪怪」不剪南海「九段線」畫面 大馬不播了

2019-10-20 16:35

國外政要齊聚賀日皇即位 日警最高規格維安

2019-10-20 18:52

美元一周來下挫1％ 四個月最差

2019-10-19 22:43

澳洲夫妻變囤積族 背後有悲傷故事

2019-10-20 13:42

印度擬下令禁燒廢輪胎

2019-10-20 00:13

亞馬遜倉儲大公開 機器人與真人智慧分工

2019-10-20 10:27

讀賣：日相安倍可能23日會見大陸國家副主席王岐山

2019-10-20 14:07

颱風哈吉貝重創 日本國中生拍下民宅落水瞬間

2019-10-20 13:55

服飾廣告諷川普 高掛時報廣場

2019-10-20 14:36

九段線爭議擴大 繼越南後大馬禁播「長毛雪寶」

2019-10-20 21:48

NBA風波 美國改變中國還是東風壓倒西風

2019-10-20 10:58

曾譯西游記、兩娶華妻 馬悅然讀「莊子」止痛

2019-10-20 13:54

英國無協議脫歐大臣戈夫：將在10月31日前脫歐

2019-10-20 20:18

全球首創 澳鑄幣廠推金本位數位幣

2019-10-19 23:26

強生下一步？ 金融時報預測：月底無協議脫歐渺茫

2019-10-20 16:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top