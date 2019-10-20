脫歐在即強生再遭挫敗 英媒分析未來幾天7大可能發展

2019-10-20 22:19 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／即時報導



英國距離月底脫歐期限倒數11天，首相強生19日在國會再遭挫敗，並被迫致函歐盟請求展延脫歐期限，而由於強生政府與英國國會仍在激烈鬥法，沒人能確定英國脫歐之最終情況，而以下是BBC整理出的七大可能發展方向。

首先，強生政府打算在11日就新版脫歐協議舉行有意義的投票表決，但目前不清楚議長伯考是否會允許，不然就是推動立法來在本周內落實脫歐協議，但這也消除上述投票的必要性。

其次，歐盟在收到英國延期請求後，將會同歐盟廿七國領導人商議，若拒讓英國延期，英國國會則須在10月31日前批准脫歐協議及通過相關立法。

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目前情況仍是英國在格林威治標準時間10月31日晚上11點（台灣時間11月1日早上7點）離開歐盟，但英國國會若在月底前批准了協議，卻未通過相關立法，英國將無協議脫歐，這代表英國將立即退出簡化貿易程序的關稅同盟以及單一市場。

第三個可能發展方向則是，一旦英國無法在月底如期脫歐，外界認為強生政府將要求下議院支持在10月31日之後提前舉行大選，但這需要有三分之二下議院議員通過提早大選的動議，但他們迄今還未準備好同意提前大選。

此外，強生政府也可選擇通過一項簡短、規定提前大選日期的新法律，如此只需獲得下議院簡單多數支持，而第五種可能發展則會相當戲劇化，也就是強生自提不信任投票，但一般來說，不信任動議都是由反對派提出。

若下議院通過不信任動議，那麼將有14天時間看看現任或新政府能否取得過半數議員支持，贏得信任投票，最終若仍無法獲過半議員支持，國會將被解散，提早舉行大選。

而舉行二次脫歐公投也是可能發展方向，但倫敦大學學院憲法小組的專家指出，公投至少需要花費22周的時間來籌備。