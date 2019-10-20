脫歐在即強生再遭挫敗 英媒分析未來幾天7大可能發展
2019-10-20 22:19
聯合報 編譯陳韋廷
／即時報導
英國距離月底脫歐期限倒數11天，首相強生19日在國會再遭挫敗，並被迫致函歐盟請求展延脫歐期限，而由於強生政府與英國國會仍在激烈鬥法，沒人能確定英國脫歐之最終情況，而以下是BBC整理出的七大可能發展方向。
首先，強生政府打算在11日就新版脫歐協議舉行有意義的投票表決，但目前不清楚議長伯考是否會允許，不然就是推動立法來在本周內落實脫歐協議，但這也消除上述投票的必要性。
其次，歐盟在收到英國延期請求後，將會同歐盟廿七國領導人商議，若拒讓英國延期，英國國會則須在10月31日前批准脫歐協議及通過相關立法。
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目前情況仍是英國在格林威治標準時間10月31日晚上11點（台灣時間11月1日早上7點）離開歐盟，但英國國會若在月底前批准了協議，卻未通過相關立法，英國將無協議脫歐，這代表英國將立即退出簡化貿易程序的關稅同盟以及單一市場。
第三個可能發展方向則是，一旦英國無法在月底如期脫歐，外界認為強生政府將要求下議院支持在10月31日之後提前舉行大選，但這需要有三分之二下議院議員通過提早大選的動議，但他們迄今還未準備好同意提前大選。
此外，強生政府也可選擇通過一項簡短、規定提前大選日期的新法律，如此只需獲得下議院簡單多數支持，而第五種可能發展則會相當戲劇化，也就是強生自提不信任投票，但一般來說，不信任動議都是由反對派提出。
若下議院通過不信任動議，那麼將有14天時間看看現任或新政府能否取得過半數議員支持，贏得信任投票，最終若仍無法獲過半議員支持，國會將被解散，提早舉行大選。
而舉行二次脫歐公投也是可能發展方向，但倫敦大學學院憲法小組的專家指出，公投至少需要花費22周的時間來籌備。
至於最後一個可能發展方向則是撤銷啟動里斯本條約第五十條來取消脫歐，但強生政府不太可能這麼做，除非換人或換黨當政。
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