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英國無協議脫歐大臣戈夫：將在10月31日前脫歐

2019-10-20 20:18經濟日報 編譯葉亭均／即時報導

英國負責無協議脫歐事務的內閣大臣戈夫（Michael Gove）20日表示，英國...
英國負責無協議脫歐事務的內閣大臣戈夫（Michael Gove）20日表示，英國脫歐將在10月31日發生。 路透
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儘管英國議會迫使首相強生（Boris Johnson）在19日致函歐盟請求延後脫歐時程，但英國負責無協議脫歐事務的大臣戈夫（Michael Gove）20日仍堅稱，英國將準時在10月31日前脫離歐盟。

英國議會19日擱置強生版的脫歐協議，藉此啟動上月所通過的一項法律，迫使強生致函歐盟請求把脫歐大限延後至明年1月31日。此舉用意是要移除英國可能在10月31日無協議脫歐的風險。

不過負責無協議脫歐準備工作的大臣戈夫對英國媒體天空新聞台表示：「我們將在10月31日前脫歐，我們擁有工具、也有能力可這麼做。」

戈夫說：「送出那封信（給歐盟）是因為議會要求這麼做…但議會並沒有動搖首相的想法，議會無法改變政府的政策或決定。」

強生是依據法律要求致函歐盟請求延後脫歐期限，但他並未在信上簽名，還附加另一封便籤，表示自己並不願延後脫歐。

戈夫表示，無協議脫歐的風險已經提高。他說：「如果我們昨天（19日）就已取得勝利，早已擁有一條邁向協議的清晰戰鬥道路。現在，由於投票的結果，我們不能保證會獲得延後（脫歐）。」

歐洲理事會主席圖斯克表示，在回應強生的信函前，他會徵詢歐盟領袖的意見。然而，歐盟其他27國不太可能拒絕英國的延後脫歐請求。

戈夫表示政府現在將加強準備無協議脫歐，包括啟動「黃鵐行動」（Operation Yellowhammer）應變計畫。

脫歐歐盟英國
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