前英央行總裁：脫歐對全球影響不大

2019-10-20 19:03 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／即時報導



英國央行（BoE）前總裁金恩（Mervyn King）表示，英國脫歐不會對歐洲或全球經濟造成巨大衝擊，與全球決策者大多憂心脫歐將拖累經濟成長的看法大相逕庭。

金恩說：「老實說，我不相信英國脫歐會嚴重衝擊歐洲，更遑論全世界。且英國脫歐對經濟的長期影響也不會特別大。」但他沒有明指若情況演變成無協議脫歐的話會有哪些潛在衝擊。

國際貨幣基金（IMF）秋季年會19日剛在華府落幕，貿易不確定性延燒與英國脫歐的衝擊，成為年會討論主題。英相強生打道回府後，在19日被迫向歐盟要求延長脫歐期限，但最終是否會延期仍不得而知。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

金恩說：「英國無疑正深陷數百年來最糟的政治與憲法危機，但這不過是國內問題。」

2013年退休的金恩，之前也出現在脫歐爭論中。他去年形容前首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議為「全球最糟」，並抨擊央行公布脫歐潛在經濟衝擊的做法，是干預政治。