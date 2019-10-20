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陸委會反問馬英九：港府已讀不回 為何不憤怒？

前英央行總裁：脫歐對全球影響不大

2019-10-20 19:03經濟日報 編譯黃嘉洵／即時報導

英國央行（BoE）前總裁金恩（Mervyn King）表示，英國脫歐不會對歐洲或全球經濟造成巨大衝擊，與全球決策者大多憂心脫歐將拖累經濟成長的看法大相逕庭。

金恩說：「老實說，我不相信英國脫歐會嚴重衝擊歐洲，更遑論全世界。且英國脫歐對經濟的長期影響也不會特別大。」但他沒有明指若情況演變成無協議脫歐的話會有哪些潛在衝擊。

國際貨幣基金（IMF）秋季年會19日剛在華府落幕，貿易不確定性延燒與英國脫歐的衝擊，成為年會討論主題。英相強生打道回府後，在19日被迫向歐盟要求延長脫歐期限，但最終是否會延期仍不得而知。

金恩說：「英國無疑正深陷數百年來最糟的政治與憲法危機，但這不過是國內問題。」

2013年退休的金恩，之前也出現在脫歐爭論中。他去年形容前首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議為「全球最糟」，並抨擊央行公布脫歐潛在經濟衝擊的做法，是干預政治。

金恩19日並將英國形容為一灘死水，並敦促官員重新分配資源以刺激成長，不應只侷限在財政及貨幣政策。他建議推行供應面改革，與矯正低迷的國家儲蓄率。

英國央行前總裁金恩認為，脫歐不會對歐洲或全球經濟造成巨大衝擊。 路透
英國央行前總裁金恩認為，脫歐不會對歐洲或全球經濟造成巨大衝擊。 路透
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脫歐英國金恩
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