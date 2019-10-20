莫三比克大選舞弊？ 選後內戰恐再起

2019-10-20 18:32 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



莫三比克大選舞弊疑雲重重，兩黨8月簽署的和平協議恐難維持。(Photo by影片截圖) 分享 facebook 莫三比克15日進行的總統、國會和地方大選持續開票中，預估執政黨將再次取得勝利，然而舞弊疑雲重重，歐美觀察團皆質疑選舉過程不公，據稱已有10人死於與選舉有關的暴力事件，選後恐將動搖8月兩大黨所簽署的和平協議，甚至再掀起內戰。

全球最貧窮國家之一

《德國之聲》指出，莫三比克自1977年爆發的內戰持續了15年之久，1992年兩大政黨莫三比克解放陣線與莫三比克全國抵抗訂立和平協議，走向民主選舉之路。然而在2014年的大選過後，反對黨全國抵抗因不接受選舉結果而再度拿起槍桿子，直到今年8月兩黨簽署和平協議，才暫時中止了這場造成上百萬人死亡的血腥內戰。

根據《非洲新聞台》報導，莫三比克作為全球最貧窮的國家之一，總統紐西欲藉由出口天然氣帶領國家脫貧。不過執政黨2018年爆發高達20億美元的債務醜聞，造成外國減少對莫三比克的援助，直接導致了貨幣的崩盤。今年3月兩個熱帶氣旋摧毀了許多民宅，使得經濟雪上加霜。

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歐盟美國均稱有弊

歐盟的觀察團表示，執政黨利用各種國家資源助選，媒體報導偏頗與警力選擇性的安全維護，後者使得選舉暴力事件頻傳，《英國廣播公司》指出，已有10人喪生與73人被捕。美國駐莫國大使也對選舉過程表達嚴重關切。然而，非洲的觀察團卻宣稱，投票過程和平且井然有序。執政黨發言人也批評歐盟觀察團毫無根據。

儘管目前仍在開票當中，執政黨在總統和國會的部分皆取得領先，反對黨的總統候選人莫馬德已表示，如果選舉被操弄，他們將不接受選舉結果，而且人民要求什麼，他們就會做什麼。莫馬德向來被認為比反對黨前領袖德拉卡馬溫和，不過恐怕無法完全掌控反對黨其他成員與支持者的行動。

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