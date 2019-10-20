巴國抗恐怖組織有功 黑名單除名

2019-10-20 18:30 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



巴基斯坦被認為資助塔利班等恐怖組織。18日從防制洗錢金融行動工作組織的黑名單中除名，若明年2月沒有進展，將再度列為黑名單。(Photo by Wikimedia commons) 分享 facebook 巴基斯坦最近從防制洗錢金融行動組織的黑名單中除名！巴基斯坦向來被認為與南亞的恐怖組織關係密切。8月被列為黑名單之後，國際金融交易有諸多限制，對於巴國脆弱的經濟是一大打擊，因此巴國選擇遵守部分要求。巴國內部人士則批評，黑名單是美國和印度聯合對抗巴基斯坦的手段之一，難以令人信服。

恐怖組織恐轉地下化

防制洗錢組織為最重要打擊洗錢的國際組織之一。根據《紐約時報》報導，組織18日將巴基斯坦從黑名單除名，是因為巴基斯坦達成27項要求中的5項，還曾在2017年逮捕美國懸賞的虔誠軍領袖薩伊德。防制洗錢組織總裁劉祥民表示，巴基斯坦還必須釋出更多誠意，否則明年2月將再度列為黑名單。

巴基斯坦被認為之所以資助恐怖組織，是為了達成若干外交目的，例如抗衡印度和維繫在阿富汗的影響力。紐約時報記者近來造訪巴國城市穆扎法拉巴德，發現恐怖組織已關閉當地招募成員與募款的辦公室，不過根據西方國家和印度的分析，這些恐怖組織可能只是轉為地下化。

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美印聯手對抗巴國？

巴基斯坦列為黑名單之後，因國際金融交易和向外國借貸有許多限制，使得當地企業發展不易，對巴國的經濟而言是一大負擔。

《德國之聲》巴基斯坦一位退休軍官舒爾布表示，防制洗錢組織是「握有權力者的工具」，是印度和美國聯手對抗巴基斯坦。印度與巴國的世仇不必多提；另外，由巴國居中斡旋美國與塔利班組織的和平協議，多年來沒有什麼具體成果，黑名單也是美國對此施加的壓力。

《半島電視台》指出，目前防制洗錢金融行動工作組織的黑名單上只有伊朗和北韓。

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