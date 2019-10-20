10月31日關鍵 英國脫歐前景難測

2019-10-20 16:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合19日電



英國預計於本月31日脫歐的計畫又再次破局，迫使首相強生在法律規範下，向歐盟提出延後脫歐的請求；在強生「不會再與歐盟協商延期」的強硬立場，以及國會「絕不允無協議脫歐」的態度下，脫歐發展至今仍不明確。 美聯社 分享 facebook 英國預計於本月31日脫歐的計畫又再次破局，迫使首相強生在法律規範下，向歐盟提出延後脫歐的請求；在強生「不會再與歐盟協商延期」的強硬立場，以及國會「絕不允無協議脫歐」的態度下，脫歐發展至今仍不明確。

要求延期

國會上個月通過修正案，若是強生的脫歐協議在19日未通過國會表決，他就必須向歐盟提出要求將脫歐延期至2020年1月31日。

倘若歐盟提出另外的脫歐截止日，強生也必須無條件接受，除非國會也不同意；但是強生先前多次表示不會要求第三次延期，這也代表31日強生很可能會強制無協議脫歐。

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脫離歐洲聯盟事務大臣巴克萊(Steve Barclay)表示，政府絕對會按照法律執行，否認強生會在31日無協議脫歐的說法。

若通過協議

在周六的國會表決中，許多國會成員表示只要強生不再威脅堅持無協議脫歐，他們會在周一會議上支持強生的脫歐協議，強生仍有機會在31日前成功脫歐。

這也代表若脫歐日期延期，國會將有更多時間可以檢視強生的脫歐協議，未來三個月內通過協議的機會就會大增，強生也能兌現他脫歐的政見。

無協議脫歐

無協議脫歐不僅可能對英國造成衝擊，歐盟也會受影響；因此歐盟被迫接受延期的可能性極大。

再次選舉

強生已經兩次試圖重新舉行大選，以奪得國會多數；但工黨多次表示，強生必須放棄無協議脫歐的選項，他們才可能支持再度舉行大選。