陷困境 不守遊戲規則的強生踢到鐵板

2019-10-20 16:31 世界日報 編譯潘勛／綜合19日電



英國首相強生19日所提的脫歐協議案在下議院遭到擱置，反而通過另位議員萊特文的修正案，即不得在法律未詳盡前脫歐；這個突如其來的發展除凸顯下議院議員們彼此猜忌，更令強生的誠信困境浮現檯面；領導風格嬉鬧、明目張膽的強生要想無協議脫歐，至今更難辦到。

「紐約時報」報導，下議院早已通過立法，防止強生沒與歐盟達成協議、處理未來雙邊關係，就把英國拽離歐盟；下議院議員們19日更進一步表示，就算強生已與歐盟達成協議，都無法保證英國不會無協議而脫歐。

英國政壇這些年的特徵在沒共識而暴躁，政治陷入僵局而孤注一擲；19日下議院票決結果，益發證明議員之間的信任已經淘空，不信同僚們會遵守宮廷傳統及溫雅的做事準則。

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議員們表示，大有理由不信任強生首相；為了在議會鎮壓異己，強生還向女王伊莉莎白二世要求中止國會，此舉被最高法院視為目無法紀。

過去一星期為了跟歐盟敲定協議，強生還打破自己主要承諾之一，也就是將來怎麼處理與北愛爾蘭的貿易。

議員們擔驚受怕之下，頻頻綁住政府手腳，甚至代首相先致函歐盟，原因在他們不信任強生會遵守內閣法令。

前保守黨財相哈蒙德(Philip Hammond)把強生的脫歐協議比擬成登上一輛不知目的地的巴士，「本人決定要不要搭首相的巴士之前，認為還是更了解終點站比較好。」

強生本以為大兵壓境，快要突破脫歐難關，19日票決的結果不啻叫他大為失落。但有些人對首相大動肝火，原因就在強生動用戰術，由歐盟取得新協議。

分析家指出，在取得批准的最後階段，強生發現自己跟歐盟幾番鏖戰，已經耗光自己在同袍之間，珍貴的壓箱底聲譽。

研究機構「歐洲變革中的英國」(The U.K. in a Changing Europe)專家魏格(Alan Wager)指出，強生的行為反噬到自己，他能取得協議的原因，在願意破壞規矩，而現在人們對規矩的熟稔反撲過來，他要苦惱不已了。