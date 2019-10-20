英國賭盤 59%押月底仍不能脫歐

2019-10-20 16:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合19日電



政治諷刺漫畫家拿出兩幅作品，嘲笑強生首相沒有妥善計畫，卻要強硬脫歐。 法新社 分享 facebook

英國國會19日就脫歐問題舉行辯論並通過修正案，規定所有必要的立法在獲得通過前，政府必須推遲英國脫歐，使得脫歐鬧劇再次延後表決；雖然首相強生仍將堅持在10月31日如期脫歐，但博弈公司的政治賭注認為，有近六成機率英國不可能在本月31日脫歐成功。

目前各方皆注視國會議員的態度，英國博彩公司Ladbrokes估計，強生獲得國會支持的機會為50％，過了10月31日限期之後，仍然留在歐盟的可能性約為59％。

Ladbrokes政治投注主管沙迪克(Matthew Shaddick)表示，完成脫歐程序的困難從來沒有改變，仍然必須通過國會，即使翻譯成100萬種語言，仍要在限期前獲得歐盟批准。

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由於金融市場在星期六休息，博彩市場已成脫歐鬧劇的下一階段的反應指標；目前擺在英國博彩公司下注範圍內的，包括再次舉行公投的可能性、下次大選時間以及強生是否可以贏得大選等。

目前Ladbrokes開出的賠率是，英國到月底未能達成協議而硬脫歐為11賠1、以超出10票大比數通過目前協議的賠率為22賠1。

Ladbrokes也開出有關下次大選的賠率，沒有一個政黨能成為大多數的機率是50%，強生的保守黨以多數黨執政的機率是38%，在野工黨以大多數贏得選舉的機率是7%。

然而博彩市場的賠率，正如民意調查結果那樣，未必能真正代表公眾的意願，就以2016年的脫歐公投為例，都未能準確預測最終的結果。