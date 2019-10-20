反脫歐數萬群眾上街頭 要求二次公投

2019-10-20 16:31 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林梅婕 ／綜合19日電



英國國會表決脫歐協議的同時，數十萬人湧上倫敦街頭，要求舉辦二次公投，傾聽直接民意。 美聯社 分享 facebook

英國國會19日針對脫歐協議投票之際，戰場也延續到倫敦街頭，數以萬計的反對脫歐人士聚集在海德公園，高舉旗幟和標語，認同脫歐展延的行動，並要求再就脫歐進行第二次公投。

遊行活動由海德公園出發行進至國會門口，來自英國各地的示威者揮舞歐盟旗幟，手持要求中止脫歐的標語，穿越倫敦市中心遊行至國會；「留歐派」人士在抗議途中不斷高喊要求脫歐必須經過第二次公投：「人民說的算！我們需要即刻進行公投！」

示威群眾也有人形容上一場公投是無頭列車，不知邁向何方，但是現在人民已經知道目的地是哪裡，就是必須進行第二次公投，示威者也表示人民有權利對即將發生的可能性發表意見。

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許多民眾對脫歐可能延期的消息感到欣喜，即使過去強生曾堅持絕對不會與歐盟進行協商，但是他的脫歐協議計畫19日並未在國會表決。在英國法令的強制要求下，強生19日已致函歐盟，提出脫歐延期的要求；歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)也證實收到英國政府脫歐展延的請求。

雖然示威遊行者對於強生的行動表示認同，但支持脫歐者擔憂可能造成社會動盪。一位支持脫歐的遊行者表示：「政府可能要倒台了，誰知道？」他認為再一次的延期只會使人民更厭惡。

工黨黨員麥克唐奈(John McDonnell)和倫敦市長卡恩(Sadiq Khan)都在遊行活動中表示：「這是英國最後的機會。」

前首相梅傑(John Major)和布萊爾(Tony Blair)也分別在國會廣場發表演說：「無論無協議或是壞協議的脫歐，最終的決定都應讓人民表決。」

示威遊行者們也認為強生的首席顧問康明斯(Dominic Cummings)是脫歐行動的主導人，也諷刺強生是被他操控的玩偶。