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強生下一步？ 金融時報預測：月底無協議脫歐渺茫

2019-10-20 16:31世界日報 編譯陳韻涵／綜合19日電

英國國會擱置英國首相強生(Boris Johnson)與歐盟談妥的「脫歐協議法案...
英國國會擱置英國首相強生(Boris Johnson)與歐盟談妥的「脫歐協議法案」(Withdrawal Agreement Bill，簡稱WAB)，歐盟關注強生的下一步，並呼籲英國當局盡速說明如何準備脫歐。 美聯社
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英國國會擱置英國首相強生(Boris Johnson)與歐盟談妥的「脫歐協議法案」(Withdrawal Agreement Bill，簡稱WAB)，歐盟關注強生的下一步，並呼籲英國當局盡速說明如何準備脫歐。

脫歐強硬派、保守黨下議院領袖芮斯莫格(Jacob Rees-Mogg)表示，21日將會再次舉辦另一場有意義的WAB投票，但不清楚同黨的下議院議長貝爾考(John Bercow)是否允許。

不過就算貝爾考允許投票，前保守黨議員萊特文(Oliver Letwin)也可能再次採取同樣策略，確保再次推遲投票。

金融時報(FT)報導，較可能的結果是，英國首相府22日向下議院提交WAB執行立法，即當天就會有兩場重要投票。

首先，議員將會被徵詢是否二讀WAB；19日投票挫敗後，二讀將成為國會是否支持強生版WAB的關鍵挑戰。

再者，議員會被徵詢是否就「程序動議」投票，該動議堅持WAB須跑完國會流程並在10月31日成為法令，這也是強生堅持英國必須脫歐的時限。

若兩場投票都過關，英國政府可能修改WAB到稍晚的日期，以免在最終脫歐階段需要「有意義的表決」。

FT指出，WAB二讀很可能驚險過關；強生若展延「里斯本條約第50條」(Article 50)三個月，議員就WAB的辯論可能延續到明年，這是他們亟欲避免的情況。

最可能的情況是，10月31日無協議脫歐的機率甚微，因為強生必須遵守「班恩法案」(Benn Act)，幾乎肯定輸掉所有法律挑戰。

一但強生失去優勢，歐盟將不會拒絕展延「里斯本條約50條」，因為歐盟不願承擔英國硬脫歐的譴責。

歐盟執委會19日促請倫敦政府立即說明，在英國國會未能表決脫歐新協議後，英方打算如何準備脫歐；歐盟高峰會17日已宣布，英國和歐盟商定，容許英國在本月底脫歐。

歐盟執委會發言人安德瑞娃(Mina Andreeva)表示，歐盟「注意到英國下議院19日表決了所謂的萊特文修正案，意即脫歐協議當天不會表決」。

她推文寫道：「現在必須由英國政府儘快通知我們接下來的作法。」

延後脫歐日期必須由英國政府對歐洲理事會發出信函以提出要求，這個理事會是歐盟領袖在布魯塞爾的代表機構；理事會一名官員說，理事會「目前不會談論此事」。

英國國會擱置英國首相強生(Boris Johnson)與歐盟談妥的「脫歐協議法案...
英國國會擱置英國首相強生(Boris Johnson)與歐盟談妥的「脫歐協議法案」(Withdrawal Agreement Bill，簡稱WAB)，歐盟關注強生的下一步，並呼籲英國當局盡速說明如何準備脫歐。 美聯社
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