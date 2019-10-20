強生下一步？ 金融時報預測：月底無協議脫歐渺茫
2019-10-20 16:31
世界日報 編譯陳韻涵
／綜合19日電
英國國會擱置英國首相強生(Boris Johnson)與歐盟談妥的「脫歐協議法案」(Withdrawal Agreement Bill，簡稱WAB)，歐盟關注強生的下一步，並呼籲英國當局盡速說明如何準備脫歐。
脫歐強硬派、保守黨下議院領袖芮斯莫格(Jacob Rees-Mogg)表示，21日將會再次舉辦另一場有意義的WAB投票，但不清楚同黨的下議院議長貝爾考(John Bercow)是否允許。
不過就算貝爾考允許投票，前保守黨議員萊特文(Oliver Letwin)也可能再次採取同樣策略，確保再次推遲投票。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
金融時報(FT)報導，較可能的結果是，英國首相府22日向下議院提交WAB執行立法，即當天就會有兩場重要投票。
首先，議員將會被徵詢是否二讀WAB；19日投票挫敗後，二讀將成為國會是否支持強生版WAB的關鍵挑戰。
再者，議員會被徵詢是否就「程序動議」投票，該動議堅持WAB須跑完國會流程並在10月31日成為法令，這也是強生堅持英國必須脫歐的時限。
若兩場投票都過關，英國政府可能修改WAB到稍晚的日期，以免在最終脫歐階段需要「有意義的表決」。
FT指出，WAB二讀很可能驚險過關；強生若展延「里斯本條約第50條」(Article 50)三個月，議員就WAB的辯論可能延續到明年，這是他們亟欲避免的情況。
最可能的情況是，10月31日無協議脫歐的機率甚微，因為強生必須遵守「班恩法案」(Benn Act)，幾乎肯定輸掉所有法律挑戰。
一但強生失去優勢，歐盟將不會拒絕展延「里斯本條約50條」，因為歐盟不願承擔英國硬脫歐的譴責。
歐盟執委會19日促請倫敦政府立即說明，在英國國會未能表決脫歐新協議後，英方打算如何準備脫歐；歐盟高峰會17日已宣布，英國和歐盟商定，容許英國在本月底脫歐。
歐盟執委會發言人安德瑞娃(Mina Andreeva)表示，歐盟「注意到英國下議院19日表決了所謂的萊特文修正案，意即脫歐協議當天不會表決」。
她推文寫道：「現在必須由英國政府儘快通知我們接下來的作法。」
延後脫歐日期必須由英國政府對歐洲理事會發出信函以提出要求，這個理事會是歐盟領袖在布魯塞爾的代表機構；理事會一名官員說，理事會「目前不會談論此事」。
留言