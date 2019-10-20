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讀賣：日相安倍可能23日會見大陸國家副主席王歧山

2019-10-20 14:07聯合報 編譯馮克芸／即時報導

日本讀賣新聞20日報導，日本首相安倍晉三23日可能將會見在日本參加新天皇登基慶典的中國大陸國家副主席王歧山。

王歧山是以大陸國家主席習近平特使身分，參加22日在東京舉行的德仁天皇登基大典。讀賣新聞引述消息人士的話說，安倍希望藉此加強日中關係的穩定發展，並在習近平明年春天赴東京國是訪問前，維持兩國來往。

安倍上周三在眾議院預算委員會的一項會議中強調，改善日中關係相當重要，他說：「極為重要的是創造一個讓兩國領袖可彼此真誠坦率的氣氛。我希望能維持雙方往來。」

安倍去年10月曾訪中國大陸，他是7年來首位訪中的日本首相。習近平今年6月訪日，那是他上任後的首次訪日。外務省一名高官說，王歧山訪日是習近平訪日後日中關係的重要事件。

日本首相安倍晉三（左）去年10月曾訪中國大陸，與大陸國家主席習近平在釣魚台賓館會...
日本首相安倍晉三（左）去年10月曾訪中國大陸，與大陸國家主席習近平在釣魚台賓館會面。美聯社
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