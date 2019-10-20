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黎巴嫩財政吃緊 撙節措施惹眾怒

2019-10-20 14:12台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

黎巴嫩因為政府實施撙節措施，對人民進行增稅，導致上千人自17日起走上街頭抗議，目...
黎巴嫩因為政府實施撙節措施，對人民進行增稅，導致上千人自17日起走上街頭抗議，目前已持續4日，許多抗議者甚至要求當前政府下台。(photo by Wikimedia Commons)
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黎巴嫩撙節措施引發抗議！黎巴嫩因為政府實施撙節措施，對人民進行增稅，導致自17日起有上千人走上街頭抗議，許多抗議者甚至要求當前政府下台。不過由於黎巴嫩經濟狀況相當差，撙節措施是政府為尋求國際援助的必要手段之一。

撙節措施引抗議

根據《CNN》報導，黎巴嫩過去的示威活動多與宗教分歧有關，但近期每況愈下的經濟狀況使人民撇除宗教隔閡，一同對政府展開大型抗爭。這次示威活動的引爆點起因為政府擬議要對WhatsApp等手機應用程式的網路電話之使用課稅，此政策屬近期政府撙節措施的其中之一，而民怨在這之前已因物價上漲、生活品質下降等情況開始積累。

黎巴嫩總理薩德˙哈里里於18日晚上給聯合政府中的反對派勢力72小時，同意對經濟狀況的解決方案，但不清楚他以什麼進行要脅。不過黎巴嫩主要的反對黨真主黨之領袖哈桑˙納斯魯拉表示，真主黨雖然反對進行任何撙節措施，但也不希望當前政府下台，以免國家陷入未知與混亂

經濟狀況不佳

根據《中東眼》報導，黎巴嫩是目前世界上債務最多的國家之一，而政府正試圖與各方達成協議，進行一連串撙節措施，以減少明年預算中的赤字。其中撙節措施至關重要，因為它關乎黎巴嫩是否能拿到去年國際捐助者所承諾的110億美元經濟援助。

黎巴嫩自去年5月起由於各派間較大的政治分歧導致組閣困難，陷入8個月的政治僵局，再加上與鄰國敘利亞8年的戰爭，讓黎巴嫩近年的經濟成長大幅下降。黎巴嫩財政部數據指出，當前公共債務大約有860億美元，是國內生產毛額的1.5倍以上。

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黎巴嫩債務
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