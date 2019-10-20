訴求二次公投！ 英留歐派上街抗議

2019-10-20 14:11 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



數萬名英國留歐派民眾於19日上街遊行。（photo by 網路截圖） 分享 facebook 脫歐協議迫在眉睫，英國國會19日難得在週末開會，而會場外也被留歐派民眾擠得水洩不通！英國的人民投票（People’s Vote）運動19日號召近百萬民眾上街遊行，高喊兌現民主價值，反對政府官員忽視正在改變的民意，要求政府舉行第二次脫歐公投，讓人民有對脫歐事宜再次表態的機會。

根據《英國廣播公司》報導，英國國會19日表決強生的新版脫歐協議開議，媒體稱之為「超級星期六」，最終下議院以些微差距通過修正案，要求先制定脫歐協議配套法律，才通過脫歐協議，意味著強生政府需依法向歐盟請求延後脫歐。

籲政府尊重民意

上週末開議當天，倫敦市區也吸引來自英國各地的留歐派民眾上街遊行，發起組織人民投票運動也發出公開信，呼籲政府尊重人民的意志，並要求政府給人民再次審視脫歐進程的機會。影子內閣脫歐大臣施凱爾對此表示，這封信要求政府兌現民主價值，不要拒絕讓人民對脫歐做最終決議的機會。

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根據人民投票運動統計，當天上街人數至少達一百萬人，示威民眾從倫敦中部的海德公園一路排到國會廣場。

脫歐不可逆

《路透社》報導指出，留歐派民眾普遍認為，脫歐是個不可逆的重大承諾，會影響到英國往後世世代代，政府不應在決策過程中排除民意。一位示威民眾表示，「我對於政府忽視人民聲音感到憤怒，現在大多數民調都顯示人民想留在歐盟，這（脫歐）將是個重創國家經濟的災難。」

數據公司「網路輿觀」統計，從2017年6月至今，總共有226份調查脫歐意願的民調，其中204份的結果由支持留歐佔多數，顯示在2016脫歐公投後，英國民意的轉變。另一份「ComRes」進行的調查則顯示，50％的民眾想要尊重公投結果，42％想留在歐盟，8％沒有意見。

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