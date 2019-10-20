北馬總理氣到想辭 入歐盟遭法阻攔

2019-10-20 14:09 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



北馬付出極大努力想入盟，卻被法國強硬拒絕，北馬總理札伊夫氣到不行。(photo by Wikimedia) 分享 facebook 針對19日的歐盟高峰會落幕，但三大焦點議題之一的巴爾幹2國入盟案卻被喊卡，讓盡最大努力入盟的北馬其頓共和國感到不滿，該國總理札伊夫氣到想辭職，支持派包含歐盟主席圖斯克認為，不讓符合候選人資格的北馬入盟是自打嘴巴；但反對派為首的法國立場非常強硬，馬克宏聲稱「歐盟內部都還沒整合好，談何接納新成員？」

入盟案喊卡

根據《權威政治》報導，台灣時間19日於布魯塞爾舉行的歐盟高峰會落幕，其中最被重視的有三大焦點：英國脫歐、巴爾幹2國入盟、土耳其軍事行動。最終，身為三大焦點之一的巴爾幹入歐盟案卻宣告暫停，阿爾巴尼亞和北馬都是通過資格審查，但在最後關卡被法國為首的反對派硬喊停。

依照歐盟成員國的申請資格規則，潛在新成員國得在經濟政策、人權、反貪腐、法治等領域進行改革，以達到歐盟的綜合資格審查，今年5月2國都付出極大努力達標，其中，北馬更是敲定更改國名的大事，終結國名與希臘馬其頓省的歷史爭執（，也因此和希臘談妥不再長年對北馬投入盟反對票），但最終結果讓2國感到不滿。

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力推更國名、想拼入盟的北馬總理札伊夫還為此得罪不少國內保守派，他當天知道入盟喊卡後，氣到想提辭呈，而支持派的圖斯克也表示「阻擋巴爾幹2國是歷史性的錯誤」，支持派認為，加入歐盟程序都是白紙黑字寫好的，這2國已達到入盟資格，若歐盟不能適時給予「認可」，恐被解讀成「雖然嘴巴說有資格審查，但內心就是不接受巴爾幹國家」。

法國立場強硬

不過反對派的法國立場很強硬，馬克宏聲稱，歐盟內部整合還是一遍混亂，並沒有準備好接受新成員，這只會讓聯盟各項問題都被放大。但實話說反對派其他國如丹麥、荷蘭都只是反阿爾巴尼亞，對於付出極大努力的北馬都是開綠燈，僅有法國同時堅決拒絕2國。

而據《英國廣播公司》報導，因應法國的強勢，會間也提出過「分開2國表決」，但最終提案失敗，巴爾幹2國入盟案得順延到明年年初的西巴爾幹峰會再議。

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