難民溺斃案大白 澳洲逮人口走私嫌犯

2019-10-20 14:08 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



18年前造成數百名難民溺斃的慘案，在近期有了新的進展！澳洲當局日前逮捕了一位伊拉克嫌犯，警方聲稱嫌犯隸屬一個人口販運的集團，曾在2001年涉嫌在公海溺斃超過350名難民，當時在澳洲國內引起喧然大波，也帶起了難民政策的相關討論。

還受害者公道

根據《德國之聲》報導，43歲的嫌犯拉迪在遭紐西蘭引渡回國後，日前在布里斯班機場被捕，並以人口走私及造成2001年的難民溺斃案等罪名遭起訴。警方表示，嫌犯當時收費幫助難民從印尼進入澳洲，但乘坐的漁船卻在前往澳洲聖誕島途中的公海沉沒，導致超過350名難民溺斃，其中多數為女性及兒童。

拉迪目前被警方拘留，將在31日出庭的他面臨最高10年的有期徒刑，他也是這起案件發生以來第3個被起訴的嫌犯。警察總長克肖對此案表示，「別忽略在這場悲劇中喪命的那350多人，他們被欠了一個公道，而我們也會持續嚇阻那些透過人口走私盈利的人。」

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澳洲難民問題難解

《英國廣播公司》報導指出，澳洲每年都會面臨數千名漂洋過海、尋求庇護的難民，讓許多人口走私販得以圖利，而印尼則是因其邊境較難管制最常被做為運輸點。由於航程極具危險，澳洲官方經常需要派出救援行動，來協助困在海上的難民。

澳洲的難民政策也在國內造成廣大討論，先前制訂的強制拘留非法移民的政策曾受到批評，而2001年難民溺斃案發生時，正值大選期間的主要兩大黨則是藉此案為其邊境保護政策背書，強調防止人口走私和限制船隻抵達的重要性。

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