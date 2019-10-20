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影／新出土3000年墓群「開棺」 古埃及木乃伊完好現身

2019-10-20 13:50聯合報 編譯周辰陽／即時報導

埃及古物部19日召開記者會，對外展示考古團隊日前挖到30具色彩鮮豔的古埃及木棺，同時也在記者注視下，打開其中兩具木棺，發現棺內都躺著用布包起、近乎完好的木乃伊

這30具木棺都是在盧克索西岸的阿薩西夫墓群出土，已有近3000年歷史，「保存狀態、顏色與銘文完整性都相當良好」。當時考古學家其實正在進行另一項挖掘，直到有人突然在距離地面不到1公尺處注意到似乎是木棺上的臉龐，才挖出發現分成兩排的30具古木棺。

埃及古物部部長阿納尼（Khaled el-Anany）表示，這30具獨特的古木棺包含23名男性、5名女性和2名小孩，都經過不尋常地彩繪和保存，全部都處於密封狀態。

從攝影機近拍的木棺表面可看到錯綜複雜的雕刻和彩繪，黑、綠、紅和黃色的蛇、鳥、蓮花與象形文字都清晰可見。專家研判，這些木棺應出自高級祭司家族，形狀相似指向出自同一個工坊，裝飾精美可能是為彌補他們沒有葬進合適的墓室，同時判斷「開棺」起出的兩具木乃伊分別是一男一女。另一具屬於古埃及小孩的木棺則沒有完工，外表也沒有彩繪。

埃及最高古物委員會秘書長瓦奇瑞（Mostafa Waziri）表示，該遺址早在19世紀就被發掘出來，當時認為是一處古埃及後期的皇家陵墓，但此次出土的木棺比較古老，時間點落在西元前10世紀的埃及第22王朝。由於埃及第21王朝時，盜墓風氣日漸興盛，可能讓祭司決定墓室必須藏的夠深，也因此保存完好。加上埋在沙中，更躲過白蟻的威脅。

這是埃及自19世紀末以來，第一次發現大型的人類棺木密室。30具木棺修復過後，就會移到坐落於吉薩大金字塔旁的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）展示間，預定將於明年開幕。

埃及古物部19日對外展示日前出土的30具色彩鮮豔的古埃及木棺，儘管被挖出純屬意外...
埃及古物部19日對外展示日前出土的30具色彩鮮豔的古埃及木棺，儘管被挖出純屬意外，但保存狀態、顏色與銘文完整性都相當良好，外表有著看到錯綜複雜的雕刻和彩繪。法新
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埃及古物部19日對外展示日前出土的30具色彩鮮豔的古埃及木棺，並在記者注視下，打...
埃及古物部19日對外展示日前出土的30具色彩鮮豔的古埃及木棺，並在記者注視下，打開其中兩具木棺。路透
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埃及古物部19日對外展示日前出土的30具色彩鮮豔的古埃及木棺，同時打開其中兩具木...
埃及古物部19日對外展示日前出土的30具色彩鮮豔的古埃及木棺，同時打開其中兩具木棺，可見到用布包好的木乃伊。路透
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埃及考古木乃伊
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