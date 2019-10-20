曾譯西游記、兩娶華妻 馬悅然讀「莊子」止痛

2019-10-20 13:54 世界日報 編譯中心╱綜合19日電



瑞典媒體報導，諾貝爾文學獎終身評委、著名漢學家、瑞典學院院士馬悅然（Goran Malmqvist）17日辭世，享壽95歲。馬悅然翻譯過「西游記」、「水滸傳」等中國古典著作以及魯迅、沈從文等當代作家的作品，致力提升中國文學的國際地位。他的前後兩任妻子都是華人。

馬悅然的妻子陳文芬向傳媒證實馬悅然的死訊，稱馬悅然17日表示有點不適，坐在平常的座椅上幾秒便離開了，「像老和尚圓寂了一樣，沒有痛苦，很平靜，飛到了天堂」。陳文芬還說，去年和今年的諾貝爾文學獎上周一同公佈結果，馬悅然在電視上收看，對兩位得主都非常滿意。

馬悅然於1924年6月6日出生，是著名瑞典漢學家，曾將中國古典名著「水滸傳」、「西遊記」譯為瑞典文，並向西方介紹中國的「詩經」、「論語」、「孟子」、「史記」、「禮記」和「莊子」等先秦諸子著作。他還翻譯了辛棄疾的大部分詩詞，組織編寫了「中國文學手冊：1900--1949」。他對中國古代典籍的譯註和評介，幾乎遍及中國整個古代各個時期和所有的文類。

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作為當代西方漢學界領袖人物之一，馬悅然不僅在文學作品翻譯和學術研究方面成就卓越，也與許多中國作家交往頗深。無論是上世紀30年代的詩人艾青、馮至、卞之琳、臧克家等，還是現當代作家沈從文、莫言和北島等。

馬悅然的兩任妻子均是中國人，他於1948年大學畢業後，到四川考察當地方言，於教育家陳行可家中居住，在幫助陳可行女兒陳寧祖補習英文時墮入愛河，兩人一年後在香港道風山教堂舉行婚禮。陳寧祖於1996年在瑞典斯德哥爾摩病逝。

馬悅然第二任妻子陳文芬是台灣傳媒人，兩人1998年於台灣結識，2005年在山西宣佈婚訊，兩人年齡相差43歲。陳文芬說，在結婚前5、6年，兩人往來2000多封電郵，透過信件了解彼此的生活和想法，形容她和馬悅然的關係是「文字因緣骨肉親」。

馬悅然對中國感情很深，晚年也曾多次造訪中國，參加中國作家朋友的新書發佈會或文學活動，與中國讀者和媒體交流。但馬悅然3年前骨折後，身體狀況不宜遠行，他此時開始翻譯「莊子」，陳文芬憶述馬悅然說，他唸着「莊子」就感覺不到疼痛，於是開始翻譯，直至去年4月6日完成。