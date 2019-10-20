是否同意脫歐延期？歐盟想拖到強生版協議表決後再說

2019-10-20 12:33 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



英國下議院19日通過修正案，要求首相強生向歐盟申請延後脫歐後，強生已經致函歐盟要求延後脫歐。英國每日電訊報報導，歐盟領導人不會討論是否同意英國延後脫歐的問題，將等英國議會表決強生的脫歐協議後再說。

布魯塞爾對於英國議員不願意抓緊機會，通過上周在歐盟峰會逹成的英國脫歐協議，頗感挫折。

歐盟執委會首席發言人說：「要等英國政府儘快通知我們有關的後續步驟。」

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歐盟各國領袖可能在10月底前、再於布魯塞爾召開另一次峰會，同意英國脫歐再次延期。任何延期的要求必須先由英國政府提出，再經其他27個國家一致通過。

英國議會周六通過萊特溫（Oliver Letwin）修正案，迫使強生的脫歐協議本周才能付諸表決，但沒有任何條文能強制歐盟在表決前回覆，布魯塞爾想等英國先動。

強生誓言本周一（21日）將執行脫歐的法案送交議會，周二交付表決，之後再表決強生版脫歐協議。