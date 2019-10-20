強生連發3信 要求延後脫歐的致歐盟函未署名且是影本！

2019-10-20 10:03 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



英國下議院19日通過修正案，要求首相強生向歐盟申請延後脫歐後，強生已經致函歐盟要求延後脫歐，不過那封信是用影印的，而且沒有署名，他19日並打電話給歐盟領袖，表明那封信是國會的信，不是他的信。強生還寄出另一封署名的信，表達他認為延後脫歐是個錯誤，他沒有請求歐盟延後脫歐。

英國每日電訊報報導，強生告訴歐盟，他並不想要求延後脫歐。強生致函歐盟的信件，是議會議員起草信件的影印本，他請英國駐歐盟代表巴洛（Tim Barrow）代為送出，自己並未署名。

強生19日晚間打電話給歐盟領導人，聲稱英國議會議員迫使政府送出的信，「是議會寫的信，不是我的信」。根據唐寧街10號的消息人士，強生請歐盟領袖「請議會重新考慮」，理由是「對英國和歐盟來說最棒的事」，是英國能如期在10月31日脫歐。

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強生政府總共發出三封信，除了第一封議會起草信件的影印本外，巴洛還在影本封面附上一封短信，說明第一封信是遵從議會通過的法案。

另外，強生還寫了一封署名的信給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）。強生在信中說延期脫歐將具「嚴重破壞力」。他說：「再延期將破壞英國和我們歐盟夥伴的利益，以及我們之間的關係。我們必須結束這個過程，才能進行到下一階段。」