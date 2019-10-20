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袋狼消失83年重出江湖？ 澳政府：3年八起目擊報告

2019-10-20 08:34聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

根據澳洲政府一份報告，袋狼（Thylacinus）或又稱為塔斯馬尼亞虎（Tasmanian Tiger），為一種大型肉食性有袋類動物，已於83年前滅絕，但多位民眾近幾年來陸續回報，稱仍看見牠們的蹤跡。

塔斯馬尼亞州產業、公園、水及環境部（DPIPWE）最近發布一份資料，詳細記載近3年的八起袋狼目擊事件。

根據澳洲博物館說法，袋狼身上有條紋和育兒袋，頭部長得像狗，下巴大且有力量。

袋狼原先廣泛分布於澳洲和新幾內亞，後來僅出沒於澳洲東南方的塔斯馬尼亞島，由於被牧民視為攻擊羊群的兇手，因此遭到大肆捕殺。最後一隻圈養的袋狼於1936年死於霍巴特動物園，從此袋狼宣告滅絕。

一名目擊者稱該動物為「大型貓科動物……牠就像狐狸一樣，毛茸茸的感覺，且背部有黑色條紋」。

最近一次的目擊事件發生於今年7月，一名男子在睡美人山發現一個腳印，回家搜尋袋狼腳印的照片並加以比對後，認為這就是袋狼存在的證據。

此外，許多影片也聲稱捕捉到袋狼身影，但專家們仍持謹慎態度，因考慮到還未有人拍錄到高畫質的袋狼照片或影片。

根據澳洲政府公布的資料，近3年來共有八起民眾目擊袋狼的案例。法新社
根據澳洲政府公布的資料，近3年來共有八起民眾目擊袋狼的案例。法新社
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澳洲動物園
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