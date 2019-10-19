脫歐協議一度露曙光 英股ETF資金流入創9個月來新高
2019-10-19 23:37
經濟日報 編譯陳律安
／綜合外電
脫歐消息眾說紛紜，英國首相強森能否完成協議仍是未知數，但這並未阻擋股市投資人押注英國經濟。
根據彭博編制數據，追蹤英國中型企業的先鋒富時250股票型指數基金（ETF），本周迄今已吸引8,100萬英鎊（1.04億美元）資金，創1月以來最大規模流入金額。中型企業對國內經濟成長更敏感，也受益於英鎊走強。
自從15日浮現英國與歐盟接近達成協議的預期，先鋒富時250 ETF對應的富時250指數的漲幅，便超過由大企業組成的富時100指數。英鎊升值對多為出口業的大型企業不利。iShares核心富時100指數ETF自14日以來僅吸金1,400萬英鎊，較前一周大減85%。
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Legal & General投資管理公司全球股票策略師克雷寇說，富時250指數組成側重於本地企業，同時受惠於內需成長前景改善。
這對容易受國內經濟成長衝擊，且不受青睞的英國股市而言，是重要轉捩點。本周之前，先鋒富時250 ETF自6月以來未見資金流入，但貝萊德的富時100 ETF資金流入創紀錄。
根據美國銀行15日發布的資金經理人調查，投資人這幾年避開被打入冷宮的英國股市。受訪者認為英國股市在未來十年內，表現超越其他主要股市的機率是最低的。該份調查截止日為本月10日，正是脫歐協議傳出樂觀消息前。
但強森脫歐協議在19日再度卡關。法國巴黎銀行策略師習恩說，若英相強森與歐盟達成的脫歐協議19日於國會闖關失敗，富時250指數恐跌達10%。
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