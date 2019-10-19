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陸職業乞丐現澳洲墨爾本街頭 警斥：利用市民善心行騙

2019-10-19 23:14聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸職業乞丐近月驚現澳洲墨爾本街頭，利用居民的同情心騙取金錢，當地社交網站瘋傳大陸職業乞丐現身墨爾本街頭的片段，墨爾本警方批評，該群乞丐利用市民的善心行騙，呼籲當地居民不要直接捐錢乞丐。

星島日報報導，該職業乞丐一般會集中在墨爾本市中心，行乞地點通常會出現在弗林德斯街車站（Flinders Street Station）、商場等人多地點。

據了解，該批職業乞丐是持旅遊證件進入澳洲境內，多數以患病、旅遊而遺失錢包等理由到處行乞。

行乞在墨爾本被列為違法行為，違法者可會面臨一年的刑期，外國討論區Reddit以一段「城市角落上有組織的亞洲假乞丐（Organised Asian syndicate of fake beggars on city corners）」為題的影片，拍攝者在墨爾本街頭行走，在短短2分鐘的路程已見3名乞丐。

事件引起當地警察關注，墨爾本警方於今年7月初拘捕7名「職業乞丐」，其中1名是白人，另外6名懷疑是來自中國大陸，年齡介於65歲至72歲，他們均持旅遊簽證入境澳洲。

被捕者均表示沒有住所，但事後發現他們均居住在墨爾本市中心的公寓，警方在拘捕行動中搜出1,000美元，更發現有澳元兌換人民幣的單據。

其實，大陸職業乞丐利用旅遊簽證行乞已經非第一次，在香港、泰國曼谷和馬來西亞等地都有類似事件發生。

圖/星島日報
圖/星島日報
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