加國大選 總理杜魯多坦承可能變天

2019-10-20 00:50 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／路透惠特比十八日電



加拿大總理杜魯多。（美聯社） 分享 facebook

加拿大大選將在廿一日舉行。總理杜魯多先前爆發的黑臉照醜聞使他形象黯然失色後，他試圖保住政權。杜魯多在十八日表示，他正爭取每張選票，並承認他的主要政敵保守黨可能贏得大選。

民調顯示，杜魯多率領的自由黨民調在廿一日的大選前，和反對黨保守黨民調並駕齊驅，不會獲得多數席次。

這會使自由黨處弱勢地位，仰賴較小的政黨組成聯合政府執政。杜魯多在安大略省的競選活動花了許多心力，這是加拿大人口最多的省，在眾議院三百卅八席中占一百零八席。自由黨在安大略省的一百零八席中持有七十六席，且必須保住這些席次才有獲勝機會。

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杜魯多在安大略省首府多倫多東方的惠特比鎮告訴記者：「我沒有將任何選票視為理所當然。我知道加拿大人用選票體現他們所想要的未來。選後可能出現保守黨政府，而這意味自由黨的席次減少。」

加拿大環球郵報和加拿大電視公司在十八日發表奈米研究的民調，保守黨的支持率是百分之卅一點六，自由黨是百分之卅一點五，左翼的新民主黨則是百分之十九。

保守黨黨魁緒爾呼籲，要選出一個多數黨政府，阻止自由黨和新民主黨結盟。他在十八日表示，這樣的聯合政府會提高稅收，同時減少對各省健保支出。杜魯多說：「這些說法完全不正確。不幸的是，保守黨不斷對我們發動攻擊。」保守黨近幾周張貼廣告，指控自由黨打算使易上癮的毒品合法化。