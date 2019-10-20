英國會延後表決 首相強生脫歐計畫再重挫

2019-10-20 00:46 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



英國首相強生（中）在國會辯論前發表演說，態度強硬。 （歐新社） 分享 facebook

英國國會下議院十九日以十六票差距通過修正案動議，要求先制定脫歐協議配套法律，待國會批准後再來表決脫歐協議。英國首相強生十月底脫歐的計畫受到重創，但他揚言不會向歐盟申請延後，首相府人士透露，政府將力拚廿一日將相關立法送交國會，廿二日交付表決。

英國國會卅七年來首度在周六開會，原訂表決強生與歐盟談妥的脫歐協議，不料卻被修正案搶走鋒頭，原訂的表決也取消。

英國國會表決脫歐協議的同時，數十萬人湧上倫敦街頭，要求舉辦二次公投，傾聽直接民意。 （美聯社） 分享 facebook

強生說，今天這場院會是「重要的討論」和「不同凡響的時刻」，不過，保守黨前議員萊特文的修正動議讓這場有意義的表決「失去意義」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

強生說：「我不會跟歐盟談延後，法律也沒強迫我談延後。對英國和整個歐洲來說，最好情況就是我們在十月底用這新協議如期脫歐。」

強生說，他會告訴歐盟，「再度延後脫歐對英國不好」，政府會在本周提出相關法案，讓英國十月底用他的協議脫歐。

就算這項動議過關，英國仍可能在十月底如期脫歐，只要國會能及時通過相關法律。消息人士說，英國政府本周立刻提出相關法案，並要國會夜間開會，快馬加鞭立法。

下議院九月三日通過禁止無協議脫歐法案，法案規定，如果強生沒能在十月十九日讓國會通過他的脫歐協議，就必須向歐盟請求延後脫歐，那將會是英國第三度請求延後脫歐。

提出這項動議的是保守黨前議員萊特文，上月因為支持立法禁止無協議脫歐，被強生開除黨籍。如果這項動議過關，國會就不會表決強生版脫歐協議。

萊特文說，他擔心批准脫歐協議的過程會「出錯」，到十月底還沒完成，導致英國意外「無協議脫歐」，他希望「要有保障」。

強生懇請議員通過他十七日與歐盟達成的脫歐協議，為三年多來與脫歐有關的紛擾畫下句點。強生說，他相信這是最好的協議，而且英國大眾和歐盟官員都不想再把脫歐這件事延後，「再延後毫無意義，浪費公帑，又破壞人民對政府的信任」。

數十萬民眾在倫敦集合，朝國會大廈遊行，要求再度舉辦公投，決定是否脫歐。他們揮舞著歐盟旗，高舉標語，要求暫停脫歐。