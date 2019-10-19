強生：不會跟歐盟請求延後脫歐 相關立法下周啟動

2019-10-19 22:11 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



英國首相強生說，今天這場院會是「重要的討論」和「不同凡響的時刻」，不過，保守黨前議員萊特文的修正動議讓這場有意義的表決「失去意義」。

強生說：「我不會跟歐盟談延後，法律也沒強迫我談延後。對英國和整個歐洲來說，最好的情況就是我們在十月底用這新協議如期脫歐。」