英國國會通過脫歐動議 強生依法須請求延後脫歐
2019-10-19 21:52
聯合報 編譯李京倫
／即時報導
英國國會下議院議員19日通過脫歐修正動議Ａ，要求先制定脫歐協議配套法律，才通過脫歐協議。這項動議過關意味強生政府依法須向歐盟請求延後脫歐。
就算這項動議過關，英國仍可能在十月底如期脫歐，只要國會能及時通過相關法律。消息人士說，英國政府打算22日立刻提出相關法案，並要國會夜間開會，快馬加鞭立法。
下議院9月3日通過禁止無協議脫歐法案，法案規定，如果強生沒能在10月19日讓國會通過他的脫歐協議，就必須向歐盟請求延後脫歐，那將是英國第三度請求延後脫歐。
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提出這項動議的是保守黨前議員萊特文，上月因為支持立法禁止無協議脫歐，被強生開除黨籍。如果這項動議過關，國會就不會表決強生版脫歐協議。萊特文說，他擔心批准脫歐協議的過程會「出錯」，到十月底還沒完成，導致英國意外「無協議脫歐」，他希望「要有保障」。
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