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英前首相梅伊對強生不念舊惡 呼籲別讓憾事重演

2019-10-19 21:24聯合報 編譯張佑生╱即時報導

英國前首相梅伊（Theresa May）19日在國會辯論發言時呼籲同僚支持首相強生脫歐協議。她表示有種似曾相識的感覺（``distinct sense of deja vu''），彷彿往事重演。

梅伊擔任首相時與歐盟談妥的協議，3度遭國會否決，導致她黯然下台。強生當時也是反對協議的要角，但梅伊不願計較，表示希望英國能夠脫歐的議員，就該投贊成票。

英國前首相梅伊19日呼籲支持首相強生的脫歐協議。法新社
英國前首相梅伊19日呼籲支持首相強生的脫歐協議。法新社
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梅伊強生脫歐
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