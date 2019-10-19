英前首相梅伊對強生不念舊惡 呼籲別讓憾事重演

2019-10-19 21:24 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ╱即時報導



英國前首相梅伊（Theresa May）19日在國會辯論發言時呼籲同僚支持首相強生的脫歐協議。她表示有種似曾相識的感覺（``distinct sense of deja vu''），彷彿往事重演。