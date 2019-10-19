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加泰羅尼亞52萬人上街 與警對峙爆發衝突

2019-10-19 19:51德國之聲 德國之聲

巴塞羅那爆發了一天的大規模抗議活動，許多蒙面示威者縱火焚燒公共設施。圖／歐新社
巴塞羅那爆發了一天的大規模抗議活動，許多蒙面示威者縱火焚燒公共設施。圖／歐新社
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周五（10月18日），巴塞羅那爆發了一天的大規模抗議活動。當晚，在一些城區警方與數百名示威者之間發生沖突。許多蒙面示威者縱火焚燒公共設施並向警察投擲石塊。警察使用高壓水龍頭、橡皮子彈、催淚瓦斯和警棍進行還擊。當晚在赫羅納（Girona），塔拉戈納（Tarragona）和萊裡達（Lleida）等地也發生了騷亂。據安全部門公布消息說，僅在巴塞羅那，就至少有15名未成年示威者被逮捕。整個加泰羅尼亞地區共有31人被捕。

以法律制裁相威脅

西班牙內政大臣馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）警告騷亂者，制造暴力騷亂將面臨最高六年的監禁。馬拉斯卡說，騷亂集中發生在警察總部周圍。暴力示威者人數估計超過4000人。 其中大約有400人是有組織的制造混亂者。隸屬西班牙內政部管轄的西班牙國民警衛隊被調遣到巴塞羅那郊區增援當地的安全力量。

據警方公布的消息稱，一周抗議活動周五達到高峰期，示威者人數達到525000人，其中包括400名暴徒。在市中心著名的格拉西亞大街上舉行大規模抗議集會期間，沒有發生較大的沖突事件。各年齡段的集會參見者都要求釋放"政治犯"，並演唱加泰羅尼亞歌曲。示威者揮舞著加泰羅尼亞語的旗幟，並高呼"還政治犯自由"。

大約有3萬人參加了周三（10月16日）在全省各地開始向巴塞羅那聚集的大規模"自由游行"總罷工導致這個擁有160萬人口的大都市的生活普遍陷於癱瘓，旅游業也受到嚴重影響。

幾十年來最暴力

周一，法院對9名加泰羅尼亞分離主義領導人分別判處9至13年的有期徒刑，這一判決結果引發了民眾的抗議。連日來，在加泰羅尼亞首府巴塞羅那，爆發了幾十年來西班牙最暴力的抗議活動。

市政府估計騷亂造成的損失達到150萬歐元。有700個公共垃圾箱被縱火燃燒。內政部長馬拉斯卡說，自抗議活動開始以來，在加泰羅尼亞各地共逮捕了128名示威者。當局稱有400人受傷，其中一半是警察。

2017年10月，在被禁止的獨立公投中，大多數加泰羅尼亞人投票贊成脫離西班牙。之後，加泰羅尼亞地方政府的工作被馬德裡政府臨時接管，一些分離主義領導人被捕。

李京慧/任琛 (路透社、德新社、美聯社)

本文章由德國之聲授權提供】

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