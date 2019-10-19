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金正恩「白馬秀」2天後 美軍偵察機專程由日本飛首爾

2019-10-19 18:09聯合報 編譯張佑生╱即時報導

南韓「東亞日報」19日報導，經證實，北韓國務委員會主席金正恩騎著白馬在白頭山馳騁的樣子在《勞動新聞》上公開(16日)的兩天後，監視彈道飛彈發射動向的美國空軍特殊偵察機在首爾及首都圈上空進行對北韓的監視飛行。有觀察認為，在美國與北韓無核化實務協商破裂後，美方可能捕捉到了北韓追加發射北極星-3型潛射彈道飛彈(SLBM)等具體的挑釁徵兆。

據軍用飛機追蹤網站“Aircraft Spots”透露，18日上午，一架RC-135W偵察機在首爾等首都圈上空(高度約9500公尺)沿著停戰線東西來回飛行。據悉，該偵察機是從日本沖繩嘉手納空軍基地起飛後，進入西海上空監視北韓。

RC-135V／W型鉚釘接頭式電子偵察機，機上裝有複雜的情報蒐集裝備陳列，可進行接近及時的戰區及國家層級情報的蒐集、分析、記錄、傳遞等工作，主要執行任務包括︰指示敵軍部隊的位置、動向，作戰指令、威脅警告等各種直接語音通訊的傳播，以及針對美國地面防空系統，以資料及語言資料鏈提供目標相關資訊。

鉚釘接頭式電子偵察機最遠能在距離目標240公里之外，攔截、蒐集相關的電子情報（ELINT）及通訊情報（COMINT）。在停戰線以南也可以掌握北韓全境的飛彈發射相關的電子信號和通信信息。從5月到最近，在北韓4種新型武器的連鎖挑釁前後，部署在嘉手納的RC-135系列偵察機飛到南韓。

上周，北韓將與美國實務協商破裂的責任歸咎於美國，並威脅說要用洲際飛彈展開對抗，因此，RC-135S型眼鏡蛇球式（Cobra Ball）電子偵察機幾乎每天被緊急派往韓半島。

RC-135S型眼鏡蛇球式（Cobra Ball）電子偵察機主要執行長距離追蹤彈道飛彈的任務，利用機上的各型感測裝備，RC-135S型可在敵人的彈道飛彈發射後，迅速估計發射地點、攔截點及攻擊目標等資訊，以提供指揮高層進行防禦、反擊的參考。

南韓軍方消息人士表示，金正恩的「白馬表演」很有可能是某種挑釁徵兆，因此美國方面正在嚴密監視。

北韓官媒朝中社16日大量發布領導人金正恩策馬白頭山的照片。法新社
北韓官媒朝中社16日大量發布領導人金正恩策馬白頭山的照片。法新社
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駐日美軍基地的RC-135S型眼鏡蛇球式（Cobra Ball）電子偵察機。路透...
駐日美軍基地的RC-135S型眼鏡蛇球式（Cobra Ball）電子偵察機。路透資料照片
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駐日美軍基地的RC-135W型鉚釘接頭式電子偵察機。路透資料照片
駐日美軍基地的RC-135W型鉚釘接頭式電子偵察機。路透資料照片
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